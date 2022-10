NB I: a Fradi a Puskást, a Kecskemét a Vasast győzte le idegenben

A magyar labdarúgó NB I 12. fordulójában a Puskás Akadémia 4-2-re kikapott hazai pályán a Ferencvárostól, ezzel a címvédő zöld-fehérek továbbra is vezetik a tabellát. Már az első félidőben eldönthette volna a három pont sorsát a Kecskemét a Vasas otthonában, de két gól mellett csak kapufák jöttek. A második félidőben a hazai Vasas szorossá tette a meccset, egy gólra fel is jött, de győznie nem sikerült, így folytatódott a kecskeméti remek széria. Az újonc újabb sikerével a Fradi első számú üldözője maradt.

Három perc sem telt el a forduló rangadójából, a Puskás Akadémia megszerezte a vezetést: Samy Mmaee csúszott be felelőtlenül a tizenhatoson belül, elkaszálta Marius Corbut, Jakov Puljic pedig értékesítette a megítélt tizenegyest. A 7. percben jött a vendégek válasza: Marquinhos vette be remek mozdulattal Tóth Balázs kapuját. A brazil támadó mellel vette át a szöglet után menteni igyekvő Batik Bence középre fejelt labdáját, majd mielőtt lepattant volna, huszonkét méterről, elemi erővel a kapu bal oldalába lőtt jobb lábbal. A Fradi egymás után dolgozta ki ígéretes lehetőségeit, különösen a bal szélen voltak veszélyesek. A 29. percben góllá érett a fölény, Aissa Laidouni remek ütemben ugratta ki Ryan Mmaeét, aki 17 méterről szép mozdulattal, bal lábbal a kapuba lőtt. A Puskás Akadémián némi zavart lehetett érezni, ám egy 35 méterről elvégzett szabadrúgás után Nagy Zsolt a bal oldali kapufa érintésével a kapuba fejelt. Az első játékrész hajrájában Traoré értékesítette ziccerét, így újra a vendégeknél volt az előny.

A második félidő negyedórás késéssel vette kezdetét, mert a Pancho Aréna fényei néhány percre kialudtak, és kellett némi idő, mire a reflektorok ismét kellő teljesítménnyel üzemeltek. Az FTC-játékosokat ez nem zökkentette ki, ott folytatták, ahol a szünet előtt abbahagyták: Ryan Mmaee mesteri labdával szolgálta ki Adama Traorét, aki négy méterről a kapuba lőtt, ezzel együttese kétgólos előnyre tett szert. A felcsútiak többet veszélyeztettek, mint az első negyvenöt percben: előbb a szünetben becserélt Gruber Zsombornak, majd Alexandru Balutának volt egy-egy remek lövése, majd Jakov Puljicnak egy közeli, életerős fejese, ám Dibusz Dénes mindannyiszor bravúrral védett. A túloldalon Tóth Balázs is brillírozott, Adama Traorét nagyszerű mentéssel választotta el a mesterhármastól, majd Amer Gojak lövése után hárított. Az eseménydús, magyar mércével mérve rendkívül színvonalas találkozón a sok helyzet ellenére több gól nem született, így a Ferencváros maradt a tabella élén.

Az első húsz percben a Vasas lényegében alig tudott kiszabadulni saját tizenhatosa elől, a saját pályáján kénytelen volt kontrákra berendezkedni a Kecskemét ellen. A 25. percben kapufájuk is volt a lila-fehéreknek. Ez felébresztette a Vasast, és elkezdtek futballozni, a félidő második felében kiszabadultak a vendégek szorításából. Ám erre fizettek rá, beívelték a védelem mögé a labdát a kecskemétiek, és már vezettek is Vágó Levente első NB I-es góljával (0–1). Majd újabb védelmi megingást kihasználva Zeke Márió befutott az üres területre, és máris kettőre nőtt a KTE előnye. Közvetlenül a szünet előtt újabb kapufája volt a KTE-nek. Négyet is cserélt a szünetben Kondás Elemér, és az egyik változtatás rögtön be is vált, mert a félidő második percében a Géresi Krisztiánt váltó Cipf Dominik óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (1–2). Az első játékrész minden szenvedése ellenére így aztán újra meccsben volt a Vasas, és sorra jöttek a helyzetei. Bár ez mindössze öt-tíz percig tartott, utána kiegyenlítettebbé vált a játék. A Vasas hajtott az egyenlítésért, de sok volt a pontatlan passz a tizenhatos előterében. A végére már görcsössé is vált a házigazda igyekezete, ami több csúnya szabálytalanságot eredményezett, az állás pedig már nem változott, egygólos vendégsiker született.

Székesfehérváron Funsho Bamgboye első félidő végén szerzett találatával előnybe került a Mol Fehérvár a Paks ellen, ám a hajrában Szélpál góljával kiegyenlítettek a vendégek (1–1). A fehérváriak vesszőfutása ezzel tovább tart, hiába az edzőváltás, a Paks pedig nem érdemtelenül játszott döntetlent.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga (NBI), 12. forduló:

Vasas FC – Kecskeméti TE 1-2

Puskás Akadémia – Ferencvárosi TC 2-4

Zalaegerszegi TE – Budapest Honvéd 0-2

Mol Fehérvár – Paksi FC 1-1

A tabella állása:

1. Ferencvárosi TC 10 25–7 24 2. Kecskeméti TE 12 19–11 23 3. Puskás Akadémia 12 16–12 20 4. Kisvárda 11 21–19 18 5. Zalaegerszegi TE 11 19–15 15 6. Paksi FC 11 17–21 15 7. Debreceni VSC 11 18–20 13 8. Budapest Honvéd 12 14–19 13 9. Mol Fehérvár 12 12–18 12 10. Újpest FC 11 13–20 12 11. Mezőkövesd 11 14–22 9 12. Vasas FC 12 11–15 9

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu