NB I: a Fradi az élen, az Újpest, a Honvéd és a Vasas a kiesőzónában telel

Nyolc pontos előnnyel várhatja a január végi folytatást a címvédő Ferencvárosi TC együttese, amely bár két mérkőzéssel kevesebbet játszott mint az üldözői, mégis magabiztosan vezeti a magyar labdarúgó NB I tabelláját. A második helyen az újonc Kecskemét, a dobogó legalsó fokán pedig a Kisvárda tartózkodik jelenleg. A sereghajtó a szintén újonc Vasas, akik egy ponttal vannak lemaradva a fővárosi riválisoktól, a 16-16 pontos Honvédtól és a kiesőhelyet csupán eggyel jobb gólarányának köszönhető Újpesttől, és a hajszállal őket megelőző Mezőkövesdtől.

A világbajnokság miatt már november közepén befejeződő NB I idei utolsó fordulójában a címvédő és listavezető Ferencváros a Honvéd otthonába látogatott. A 13. percben Traore góljával vezetést szerzett volna a vendéggárda, de a VAR érvénytelenítette a találatot. A 48. percben megint túl korán örültek a fradisták: Marquinhos lesről talált a kapuba. Az 52. percben Adama Traoré már szabályos gólt fejelt, így vezetést szereztek a vendégek (0-1). Lazar Csirkovics postafordultával egyenlíthetett volna, ám az ő fejesét követően centikkel a kapu fölé szállt a labda. Mezőnyfölényben futballozott a listavezető, de a pályán nem volt akkora különbség a két csapat között, amekkoráról a tabella árulkodik. A Fradi többször is eldönthette volna a meccset, de Tokmac több egyértelmű gólhelyzetet is elkönnyelműsködött, sőt egyszer kézzel továbbította a hálóba a labdát (így érvénytelen volt a találat). Végül a 94. percben Carlos Auzquival biztosította be a ferencvárosi győzelmet (0-2).

A Mol Fehérvár határozott játékkal 4–1-re legyőzte hazai pályán a pontatlanul játszó Kisvárdát, így Huszti Szabolcs együttese három ponttal elhúzott a kiesőjelöltektől. A székesfehérváriak első két gólját az USA-ból hazaigazoló Schön Szabolcs szerezte. A harmadik Vidi-gólnál Artem Odincov feleslegesen jött ki a kapujából, Lirim M. Kastrati elvitte mellette a labdát, és máris 3–1-et mutatott az eredményjelző. A hajrában a vendégek ukrán kapusa újfent méreteset hibázott, Dárdai Pál éles szögből betalált, így a Fehérvár viszontagságos ősz után legalább szépen búcsúzott a szurkolóitól erre az évre. Zalaegerszegen nem bírt egymással a ZTE és a Kecskemét, az iramos találkozón 0-0-s döntetlen született. A sereghajtó Vasas 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Mezőkövesdet, de így is utolsó helyről várják a tavaszi folytatást.

A Puskás Akadémia Batik Bence két szöglet utáni fejes góljával 2–1-re legyőzte a vendég Debrecent. A vendégek gólját a válogatottbeli búcsúmeccsére készülő Dzsudzsák Balázs szerezte, aki gyönyörű gólt lőtt 25 méterről. A Paksi FC 3-1-re legyőzte az Újpestet, akik így csupán egy ponttal előzik meg az utolsó helyezett Vasast, és nagyot kell fejlődniük, hogy tavasszal elkerüljék a kiesést.

Magyar labdarúgó NB I, 16. forduló:

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 2–1

Paksi FC–Újpest FC 3–1

ZTE–Kecskemét 0–0

Mol Fehérvár–Kisvárda 4–1

Budapest Honvéd–Ferencvárosi TC 0–2

Vasas–Mezőkövesd 1–0

A bajnokság állása (mérkőzés, gólarány, pontszám):

1. Ferencvárosi TC 14 34–12 34 2. Kecskeméti TE 16 23–16 26 3. Kisvárda 16 27–29 25 4. Puskás Akadémia 16 22–18 25 5. Zalaegerszegi TE 15 24–17 22 6. Paksi FC 15 27–26 21 7. Debreceni VSC 16 27–27 20 8. Mol Fehérvár 16 20–23 19 9. Mezőkövesd 16 18–26 16 10. Újpest FC 16 19–29 16 11. Budapest Honvéd 16 16–27 16 12. Vasas FC 16 13–20 15

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma