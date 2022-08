NB I: emberelőnyben sem tudott nyerni az Újpest és a Debrecen

Hiába a hetvenpercnyi emberelőny, a DVSC 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a Vasassal a labdarúgó NB I 3. fordulójának nyitómérkőzésén. Az Újpest egy félidőt játszott emberelőnyben a ZTE ellen, de a debreceniekhez hasonlóan a lilák sem tudtak nyerni, sőt egyenlíteni is csak a 93. percben sikerült a hazaiaknak. Katona Bálint korai fejes góljával a Kecskemét 1:0-ra legyőzte a vendég Mezőkövesdet, így az újonc immár három meccs óta veretlen.

A debreceni mérkőzésen a 21. percben először jöttek ki a szorításból az angyalföldiek, és rögtön meg is szerezték a vezetést: Holender Filip közeli lövését még védeni tudta Megyeri Balázs, a kipattanót azonban higgadtan értékesítette Berecz Zsombor (0:1). Az előny birtokában elkezdett magabiztosabban játszani a fővárosi együttes, ez azonban nem tartott sokáig, mert a 28. percben Baráth Botond felelőtlensége miatt emberhátrányba került. Ezután meddő mezőnyfölényben futballozott a Loki. Horváth Krisztofer átlövése a kapufán csattant, aztán Dzsudzsák Balázs távoli próbálkozását tornázta fölé Jova Levente. A folytatásban az izsnyétei Kusnyír Erik idő előtt hagyta el a pályát sérülés miatt. A mérkőzés hajrájában az addig parádésan védő Jova rossz kijövetele után egyenlített a DVSC, Dorian Babunszkinak már csupán az üres kapuba kellett passzolnia a labdát. Az egyenlítés után még lett volna lehetőségük a hazaiaknak kiharcolni a győzelmet, de hősiesen védekezett a Vasas, így döntetlen lett a vége. A két gárda továbbra is veretlen, de egyben nyeretlenek is. Kusnyír mellett még egy kárpátaljai játékos pályára lépett a találkozón, a nagydobronyi Hidi M. Sándor a 71. percben szállt be Hidi Patrik helyére.

Újpesten a 32. percig kellett várni a gólra: a Zalaegerszeg 18 esztendős játékosa, Németh Dániel megérezte, hogy az újpesti védők egymásra várnak, és kihasználva a hazaiak tétovaságát, becsúszva a hálóba pöckölte a labdát. Ezt követően Gergényi Bence két sárga lapot is begyűjtött a szünet előtt, így emberelőnybe került az Újpest. A szünet után szinte folyamatosan a zalaegerszegi térfélen zajlott a játék. Csongvai Áron fejjel gyorsan egyenlíthetett volna, aztán Jack Lahne ígéretes gólhelyzetet puskázott el, majd Matija Ljujics életerős lövését ütötte oldalra Demjén Patrik. Ment előre becsülettel az Újpest, de a ZTE stabilan állt a lábán. Junior Tallo beküldésével tovább akarta fokozni a nyomást a ZTE védelmén a hazai együttes, és ez a döntés nyerőnek bizonyult, mert a támadó néhány másodperccel a lefújás előtt egyenlíteni tudott.

A Kecskemét a 13. percben nagy védelmi hiba révén szerzett vezetést a Mezőkövesd ellen: Nagy Krisztián előre ívelésekor a belső védő, Bobál Dávid lehúzta a fejét, a kapus, Riccardo Piscitelli pedig borzalmasan jött ki, a hibát kihasználva pedig Katona Bálint az üresen maradó kapuba fejelt. Tíz perccel később meg is duplázhatta volna a kecskeméti előnyt Uros Djuranovics, közeli lövését azonban védte a kövesdi kapus, a gyors ellentámadásból pedig tizenegyeshez jutott a Mezőkövesd. Cseri Tamás büntetőjét nagy bravúrral védte Varga Bence. Kicsit többet volt a labda a vendégeknél, de semmit sem tudtak kezdeni vele. Amikor megindított egy kontrát a KTE, máris gólveszélyt teremtett, a csereként beálló Banó-Szabó Bence a 69. és a 71. percben is betalálhatott volna. A 84. percben egyenlíthetett volna a Mezőkövesd, amikor Marin Jurina gyönyörű ollózó mozdulattal kapura lőtt, és Varga Bence nagy védése kellett ahhoz, hogy ne legyen belőle gól. Az újonc 1:0-ra nyert, és továbbra is veretlenek a bajnokságban. A Kisvárda ellen gólpasszt adó tekeházai Vajda Sándor ezúttal is végig a pályán volt a vendégeknél, de a borsodiak alapembere, Cserihez és Molnárhoz hasonlóan, gyengébb napot fogott ki a szokásosnál.

NB I, 3. forduló:

Debreceni VSC–Vasas FC 1:1

Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC 1:0

Újpest FC–Zalaegerszegi TE 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mlsz.hu