NB I: Ivan Petrjakot is leigazolta a Sahtar Donyeck

A magyar labdarúgó NB I-ben szereplő MOL Fehérvár ukrán szélsője, Ivan Petrjak visszatért korábbi klubjához, a Sahtar Donyeckhez, amit az ukrán klub hétfő délelőtt be is jelentett.

A Sahtar Donyeck ezen a nyáron egy korábbi játékosát, az addig a Ferencvárosban futballozó Olekszandr Zubkovot már hazahívta a magyar NB I-ből, és múlt heti ukrán sajtóértesülések szerint Ivan Petrjak is erre az útra lépett. A champion.com.ua a ProFootballDigital értesüléseire hivatkozva arról írt, hogy a Sahtar Donyeck szerződtetheti korábbi játékosát, a MOL Fehérvárban futballozó, 28 éves Ivan Petrjakot. A támadó Mihajlo Mudrikot pótolhatja, amennyiben a szélső Angliába szerződik. Arról nem szólt a hír, milyen szakaszban tartanak a tárgyalások, de azt hozzáteszi, hogy Petrjak a jövő nyárig érvényes szerződése ellenére kész a klubváltásra. A hírek igaznak bizonyultak, és a Sahtar hétfőn be is jelentette a honlapján Petrjak visszatérését. Az ukrán együttes azért vásárolta vissza immár második magyarországi légiósát, mivel az összes légiós elhagyta a donyeckieket, ami jelentős érvágás. A Sahtart a háborús helyzet előtt 12 brazil és 1 izraeli légiós erősítette.

Ivan Petrjak, Zubkovhoz hasonlóan, először kölcsönbe került a Sahtartól a Ferencvároshoz, de 2019-ben, a kölcsönszerződés lejártával, az ő játékjogát már nem a Fradi, hanem a Fehérvár vásárolta meg végleg az ukrán klubtól.

Petrjak az előző idényben 31 tétmeccsen nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett Fehérváron, az új évadban pedig hat meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el (mindkettőt a Petrocub elleni hazai EKL-mérkőzésen), de legutóbb az 1. FC Köln elleni EKL-selejtezőn már nem szerepelt a mérkőzésre nevezett keretben.

A Sahtar hivatalos honlapja szerint a játékos

4 évre írt alá korábbi klubjához.

Petrjak 2011-ben még a Zorja Luhanszk játékosa volt, és 17 évesen mutatkozott be az ukrán élvonalban. A Zorjánál öt idény alatt 74 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken 6 gólt szerzett. 2015-ben Ukrajna legjobb fiatal játékosának választották meg. 2017-ben lépett először pályára a Sahtar mezében, ahol 17 mérkőzésen 2 gólt lőtt a szélső. Az ukrán labdarúgó-válogatottban 2016-ban mutatkozott be, és eddig összesen ötször ölthette magára a címeres mezt.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma