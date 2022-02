NB I: sima Fradi-vereség a Pakstól, kiesőhelyen az Újpest és az MTK

A bajnoki címvédő és listavezető Ferencvárosi TC nagy meglepetésre 3:0-ra kikapott odahaza a Pakstól a magyar labdarúgó NB I 19. fordulójának zárómérkőzésén. Ebben az idényben először nem kapott gólt a Paks bajnoki mérkőzésen, a fővárosiak pedig nyolc éve nem látott verésbe szaladtak bele hazai pályán. Mivel a Puskás Akadémia legyőzte idegenben a Mezőkövesdet, így átvették a vezetést a tabellán. A Fehérvár, szintén nagy meglepetésre, otthon kapott ki a Debrecentől, míg az Újpest Gyirmóton szenvedett vereséget.

A labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK Budapest 2:0-ra kikapott odahaza a Zalaegerszegtől, így a fővárosi kék-fehérek maradtak a tabella utolsó helyén, a ZTE pedig feljött a hatodik helyre. Vereséggel mutatkozott be a Honvéd kispadján Nebojsa Vignjevics: a kispesti együttes, bár kétszer is vezetett, 3:2-re kikapott Kisvárdán. A Kisvárda kapuját Dombó Dávid hiányzása miatt a kárpátaljai Artem Odincov védte, míg a csapat két gólját is ukrán légiós, Kravcsenko és Melnyk szerezték. Az alsókerepeci Hej Viktor is végig a pályán volt, az Ungvári FC-től igazolt kapus, Mihajlo Hotra pedig a kispadról nézte végig a mérkőzést. A Gyirmót – akárcsak egy hete Kispesten – Varga Barnabás tizenegyesből lőtt góljával nyert 1:0-ra a vendég Újpest ellen. A győriek ezzel három ponttal megelőzték a lila-fehéreket, akik visszakerültek a kieső helyre.

Alexandru Baluta góljával szerzett vezetést a Puskás Akadémia a Mezőkövesd otthonában, és a vendégek támadója a második félidőben is eredményes volt, a mezőkövesdiek csak szépíteni tudtak, így nyert a PAFC a borsodiak otthonában 2:1-re. A felcsúti együttes győzelmével a tabella élére ugrott. Nagy meglepetésre aMOL Fehérvár 2:1-re kikapott odahaza a Debrecentől. A DVSC góljait a duplázó Szécsi Márk szerezte.

Az aknaszlatinai Tamás Olivérrel a soraiban győzte le idegenben a Ferencvárost a Paks együttese. A forduló legnagyobb meglepetése, és egyben a Paks egyik legnagyobb történelmi sikere Csercseszov vezetőedző első hazai tétmérkőzése volt a Fradi kispadján. A harmadik percig kellett várni a meccs első helyzetére, amikor Botka vette célba a kaput, de Rácz ököllel védett. A 6. percben egy felívelés után Ádám Martin vette le a labdát, majd fordulatból ballal lőtt a kapuba (0:1). Két perccel később egy baloldali szöglet után Rácz rosszul mozdult ki a kapujából, de Kovacevic fejese nem találta el a kaput. Pillanatokkal később Bassey húzott befelé, majd jobbal lőtt, de mellé ment. A 19. percben egy szabadrúgás-kombináció után Samy Mmaee fejelte le a labdát a hosszún érkező Marin elé, aki ugyan a kapuba lőtte azt, de a partjelző lest intett. A 32. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Szabó cselezett befelé, majd ballal a kapufát érintve lőtt a kapuba (0:2). A 62. percben Zubkov sarokrúgása után Ryan Mmaee emelkedett, de a gólvonalról kivágták a labdát. Alig egy perccel később ismét a marokkói válogatott támadó került helyzetbe, de csak a kapufát találta el. A cserék után a 73. percben Haraszti állt oda a megítélt szabadrúgáshoz, majd a kapuba lőtt (0:3). A folytatásban is voltak helyzetek, de újabb gól már nem született, így az FTC 3:0-s vereséget szenvedett.

OTB Bank Liga, 19. forduló:

Ferencvárosi TC–Paks 0:3

MOL Fehérvár–Debreceni VSC 1:2

Gyirmót–Újpest FC 1:0

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 1:2

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE 0:2

Kisvárda–Budapest Honvéd 3:2

A tabella állása:

1. Puskás Akadémia 40 pont

2. Ferencváros 38 p.

3. Kisvárda 38 p.

4. MOL Fehérvár 29 p.

5. Paks 27 p.

6. Zalaegerszeg 26 p.

7. Mezőkövesd 23 p.

8. Debreceni VSC 22 p.

9. Honvéd 20 p.

10. Gyirmót FC 20 p.

11. Újpest FC 17 p.

12. MTK 16 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma