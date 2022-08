NB II: nagybégányi és tiszaújhelyi gólszerzők a 2. fordulóban

A labdarúgó NB II 2. fordulójában az MTK fordulatos meccsen ikszelt Szentlőrincen, a Gyirmót fölényesen győzött Dorogon, a Nyíregyháza a Haladás elleni vereséggel debütált Sényőn, a Csákvár pedig a Siófokot verte meg. A Győri ETO hazai pályán előnyről maradt alul a Szegeddel szemben, melynek egyenlítőgólját a nagybégányi Gajdos Zsolt szerezte. Mindkét otthon játszó újonc, a Mosonmagyaróvár és a Kozármisleny is nyerni tudott, a Budafok pedig döntetlenre végzett a vendég Péccsel, akik számára a tiszaújhelyi Harsányi István találata mentett pontot. A forduló legnagyobb meglepetése a Diósgyőr hazai veresége a Soroksár ellen.

Az első fordulóban győzni tudott a Győri ETO, és ennek szellemében kezdte a Szeged elleni meccset is: Csonka fejesével már a 3. percben vezetést szerzett a hazai gárda. A győriek folyamatosan letámadták a vendégeket, de Molnár Farkas Tamás kapuja előtt nagyobb helyzet nem alakult ki. A letámadás miatt viszont a szegediek alig jutottak el Kovácsik kapujáig. A második félidőre nagyon megváltozott a játék képe. Bár az első nagyobb helyzetet szabadrúgás után az ETO alakította ki, ezt követően akadozni kezdett a győriek játéka. A szegediek egy bedobás után pillanatok alatt hozták össze az egyenlítést, a gyors passzok végén a nagybégányi Gajdos Zsolt lőtt a kapuba. A hazai együttes nem talált magára, amit a vendégek a meccs hajrájában kihasználtak: Szilágyi Zoltán lőtt szépségdíjas gólt a 81. percben. A győrieknél bemutatkozó Kovács István 10 percet kapott, és ez majdnem gólpasszt eredményezett, ám Vincze kecsegtető pozícióban nem találta el jól a labdát. A győrieknél végig a pályán volt a szintén kárpátaljai Toma György, a Munkács Futball Akadémia nevelése.

Izgalmas, fordulatos találkozót hozott a Budafok és a Pécs összecsapása is. Már a tizenkettedik percben rezgett a háló, pécsi szögletet követően Tóth-Gábor Kristófhoz pattant a labda, a lövésébe aztán Margitics Andor kotort bele, a védő ezzel viszont csak megzavarta Gundel-Takács Bencét, aki így nem tudta hárítani a megpattanó labdát – öngól (0:1). A hazaiak válaszára sem kellett sokat várni, három perccel később egy szélről beadott szabadrúgásba Fótyik Dominik rakta bele a fejét, a labda így védhetetlenül szállt a kapuba, ezzel ki is egyenlített a Budafok (1:1). Hasonlóan az egyenlítő gólhoz, a budafokiak második találata is szabadrúgásból született, igaz, nem közvetlenül, a sikertelen felszabadítás után a labda Horgosi Donáthoz pattant, aki közvetlen közelről a kapuba pofozta (2:1). A szünet után egy sokkal összeszedettebb Pécs futott ki, a tiszaújhelyi Harsányi István remek góljával a baranyaiaknak sikerült is kiegyenlíteniük az állást (2:2). A második játékrészben két kárpátaljai labdarúgó is a pályán volt: a két éve még NB I-es budafokiaknál a 71. percben érkezett csereként a viski születésű Takács Ronald.

Egy félidő után két góllal vezetett a Soroksár a Diósgyőr otthonában az NB II 2. fordulójának hétfő esti záró mérkőzésén. A hazaiak a második játékrészben csak szépíteni tudtak, és továbbra is pont nélkül állnak. A Soroksár az éllovas Gyirmóthoz hasonlóan hibátlan.

Magyar labdarúgó NB II, 2. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC–Szombathelyi Haladás 0:1

Dorogi FC–Gyirmót FC Győr 1:4

Szentlőrinc–MTK Budapest 3:3

Aqvital FC Csákvár–BFC Siófok 1:0

Credobus Mosonmagyaróvár–FC Ajka 2:1

HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC 3:1

Budafoki MTE–Pécsi MFC 2:2

ETO FC Győr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1:2

Békéscsaba 1912 Előre–Kolorcity Kazincbarcika SC 6:1

Diósgyőri VTK–Soroksár SC 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma