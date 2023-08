NB II: Nyíregyházán botlott az ETO, kikapott a Honvéd is

A magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság (NB II) 5. fordulójában a listavezető Győri ETO a Nyíregyháza vendégeként elveszítette veretlenségét, míg a Mosonmagyaróvár Gyirmóton megszerezte első pontját. A tavasszal még élvonalbeli Honvéd előnyből kapott ki Siófokon, míg a Vasas hazai pályán a 98. percben mentett meg egy pontot a Kazincbarcika ellen. Egy góllal nyert Csákváron a Budafok, és átvette a vezetést a tabellán, a Haladás pedig hátrányból felállva, egy ráadásban szerzett góllal győzött Tiszakécskén. A fordulóban ezúttal hat kárpátaljai játékos lépett pályára.

A fordulót megelőzően a 12. helyen álló Vasas a 9. helyezett Kazincbarcikát fogadta. A hazai fölényt követően fokozatosan lendült a meccsbe a Barcika, a vezetést is megszerezte. Bár kétszer is vezettek a borsodiak, az utolsó másodpercekben szerzett góllal egyenlített a Vasas. A fővárosi piros-kékeknél a nagydobronyi Hidi M. Sándor a 73. percig a pályán volt. Megszerezte idénybeli első győzelmét a BFC Siófok: a balatoniak egy öngólnak köszönhetően hamar hátrányba kerültek, ám büntetőből gyorsan egyenlítettek. Ezután a hajrában Major egyéni villanásával begyűjtötték a három pontot a Budapest Honvéd ellen. A Szombathelyi Haladás 3-2-es győzelmet aratott Tiszakécskén, bár félidőben még 2-1-re vezettek a hazaiak. A Szeged egy góllal nyert Zuglón a BVSC vendégeként. A Tisza-partiaknál a nagybégányi Gajdos Zsolt ezúttal csereként lépett pályára a 62. percben. A Gyirmót hazai pályán hullajtott pontokat a Mosonmagyaróvár ellen. A győri kék-sárgáknál kezdőként kapott szerepet a viski Takács Ronald, aki a 67. percig volt pályán. A Pécsi MFC két góllal nyerni tudott Ajkán, ezzel tapadnak a listavezetőkre. A pécsieknél a tiszaújhelyi Harsányi István kezdő volt, és 58 percet töltött a pályán. A Kozármisleny nagy meglepetésre legyőzte a Lipcsei Péter irányította Soroksárt, a Budafok pedig nyerni tudott Csákváron, így a Győri ETO botlását kihasználva a tabella élére ugrottak.

Az ETO rangadót játszott a Nyíregyháza ellen. A találkozó előtt még mindkét csapat veretlen volt, bár a nyírségieknek három döntetlen állt a nevük mellett egy győzelem mellett, a győriek viszont százszázalékosak voltak. A hazaiaknál két kárpátaljai játékos, Jurij Toma és Mihajlo Rjasko is végigjátszotta a mérkőzést, az aknaszlatinai Tamás Olivér ezúttal nem lépett pályára. Már egy perccel a kezdés után előnyhöz juttatta a Szparit Novák Csanád szemfülessége és Pap Eduard-Adrian kapus hibája. Huszonöt-harminc perc elteltével pontatlanná váltak a hazaiak, az ETO ezt kihasználva átvette az irányítást. A félidő utolsó tizenöt percében nyomasztó labdabirtoklási fölényben játszottak a vendégek, de a szünetig megmaradt a Nyíregyháza előnye. A második félidőben mindkét csapat játékában benne volt a gól, és ki is nyílt a „gólcsap”. Előbb csak a lécet találták el a vendégek, picivel később már be is találtak. Azonnal jött a válasz, amivel újra vezettek a piros-kékek, sőt, a 75. percben már 3-1 volt az előnyük. A 79. percben szépített az ETO, és mindent meg is tett az újabb egyenlítésért. A hajrában nagy nyomás alá helyezte ellenfelét, de a Nyíregyháza megőrizte a győzelmet.

NB II, 5. forduló:

Nyíregyháza – Győri ETO 3-2

BVSC-Zugló – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-1

Gyirmót FC Győr – Mosonmagyaróvár 2-2

Kozármisleny – Soroksár 2-1

Csákvár – Budafoki MTE 0-1

Ajka – Pécsi MFC 0-2

Vasas – Kazincbarcika 2-2

Tiszakécske – Szombathelyi Haladás 2-3

BFC Siófok – Budapest Honvéd 2-1

A tabella állása:

1. Budafoki MTE 7–1 13 2. Győri ETO 13–7 12 3. Pécsi MFC 4–0 11 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 7–4 11 5. Soroksár SC 7–4 10 6. Kozármisleny 8–6 9 7. Nyíregyháza Spartacus 7–4 9 8. Budapest Honvéd 6–6 7 9. Kazincbarcika 6–4 6 10. Vasas FC 10–8 5 11. Tiszakécske 7–8 5 12. BFC Siófok 4–6 5 13. FC Ajka 3–5 5 14. Szombathelyi Haladás 6–10 4 15. FC Csákvár 6–9 3 16. BVSC Zugló 2–9 3 17. Gyirmót FC Győr 6–8 3 18. Mosonmagyaróvár 3–13 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: nyiregyhazaspartacus.hu