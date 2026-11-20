A szerb csapattal találkozik a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája márciusi osztályozós párharcában, amelynek tétje a magyarok számára az élvonalba jutás.

Az már a pénteki, Nyonban rendezett sorsolás előtt biztos volt, hogy Marco Rossi együttese nem kiemelt, így hazai pályán játssza az első mérkőzést.

A párharc két összecsapásának pontos időpontját később jelölik ki.

Nyitókép: valogatott.mlsz.hu

MTI

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