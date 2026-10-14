Nemzetek Ligája – Nem lehetnek magyar szurkolók Tbilisziben

A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt öt fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó-válogatott novemberi, georgiai Nemzetek Ligája-találkozójára – döntött az európai szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint egy korábbi felfüggesztett büntetést léptetett életbe a testület, amely 2024 októberében rasszista, diszkriminatív szurkolói magatartás miatt felfüggesztett büntetéssel sújtotta az MLSZ-t.

A múlt hét hétfői mérkőzésen Marco Rossi szövetségi kapitány együttese 2-1-re legyőzte a pályaválasztó ukránokat.

Az szlovákiai helyszínen elkövetett szurkolói vétségek között szerepelt a magyar szurkolók rasszista, diszkriminatív magatartása, amely „cigányozásban, valamint a románokat és szlovákokat szidalmazó rigmusokban valósult meg„.

Emellett tárgyak játéktérre dobálása, a stadion berendezésében történt károkozás, a nemzeti himnuszok alatt történt sportszerűtlen viselkedés és pirotechnika használata miatt marasztalták el a magyarok drukkereket.

Az UEFA fellebbviteli bizottsága a rasszista magatartás miatt elrendelte, hogy a magyar szurkolók nem vásárolhatnak vendégjegyeket a georgiaiak elleni találkozóra, amelyet november 14-én rendeznek Tbilisziben. Egy további idegenbeli mérkőzésére is megtiltotta a vendégjegyek árusítását az UEFA, utóbbi büntetést azonban két évre felfüggesztette. Az egyéb fegyelmi vétségek nyomán az MLSZ-nek összesen 28 millió forint pénzbüntetést kell fizetnie.

A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Georgia kettővel negyedik.

Forrás: MTI

Forrás: Varga Jennifer / 24.hu

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