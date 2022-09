NL: közel a csoportgyőzelem, magyar siker Németországban is

Lipcsében Szalai Ádám sarkazós csodagóljával Magyarország 1-0-ra megverte a házigazda németeket a Nemzetek Ligájában az A liga 3. csoportjának ötödik fordulójában. A magyar válogatott ezzel továbbra is csoportja élén áll a legjobbak között, megelőzve az olasz, a német és a biztos kieső angol válogatottat.

Bátran kezdett a magyar csapat, már az első percben sarokrúgáshoz jutott, a kisszögletet követően Szoboszlai Dominik szép csel után beadott, és Willi Orbán csak azért nem fejelhetett remek helyzetből, mert Antonio Rüdiger nagyot mentett előle. A megilletődöttség halvány jele sem látszott Rossi tanítványain, negyedóra elteltével meg is állapíthattuk, hogy mezőnyfölényben futballoznak. A 17. percben aztán jött a következő találkozón már a búcsúmeccsét játszó csapatkapitány mesteri megmozdulása. Az addig látottakkal cseppet sem elégedett hazai szurkolók füttyszóval fogadták, hogy Szoboszlai Dominik ismét szögletet végezhet el, de a következő másodpercben több ezer magyar örömkiáltását lehetett hallani: Szalai Ádám káprázatos mozdulattal, a labdát sarokkal a kapuba juttatva szerzett vezetést Magyarországnak (0-1).

Gazdag Dániel szűk tíz perccel később megduplázhatta volna a továbbra is okosan, merészen, sőt helyenként látványosan játszó magyar csapat előnyét, de Marc-André ter Stegen bravúrral akadályozta meg ebben. Ellenfelénél sokkal jobban futballozott Marco Rossi együttese, amit olyannyira nehezen viseltek a lipcsei nézők, hogy ami a kezük ügyébe került, azzal újabb magyar szögletnél célba vették Szoboszlai Dominikot, összegyűrt papírgalacsinnal fejbe is dobták. A németeknek viszont csak egy dobásuk volt az első félidőben, de Thomas Müller fejesét magabiztosan hárította Gulácsi Péter, így a szünetben megérdemelten vezetett Magyarország.

Az 51. percben egyenlíthettek volna a hazaiak, ha Gulácsi Péter nem véd nagyot Leroy Sané lövésénél. Jóllehet sportszerűségből nem éppen jelesre vizsgázott ekkor a nationalelf, merthogy Nagy Ádám már jó ideje a földön feküdt, miután Antonio Rüdiger büntetlenül lekönyökölte, ám a házigazdák „elfelejtették” kirúgni a labdát. Thomas Müller lesgólja, majd Timo Werner és Joshua Kimmich lövése jelezte, hogy magához tért Németország. Akadt néhány ígéretes magyar megindulás is, de egy-egy rossz passzon elhaltak. Nagy volt a nyomás, de Lang Ádámék derekasan tartották magukat, mi több, a 67. percben a magyar tábor vastapsa közepette levonuló Szalai Ádámot váltó Ádám Martin öt perccel később lezárhatta volna a mérkőzést, azonban a második bravúrjával kirukkoló Marc-André ter Stegen eszén nem tudott túljárni. A másik oldalon Lang Ádám tette bele a fejét Joshua Kimmich életerős lövésébe. Ezután Kleinheisler László tehette volna fel az i-re a pontot a 86. percben, ám a németek kapusa hárítani tudott. A győzelmet így is sikerült megőrizni, Magyarország a sokadik csodát elérve megverte Németországot, és csoportelsőként várhatja a hétfői, Olaszország elleni záró találkozót, amely a csoportelsőségről dönt, vagyis arról, hogy ki kerül be Európa legjobb négy csapata közé a Nemzetek Ligája alapján. Remek menetelésének köszönhetően a magyar válogatott már biztosan az első kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Mivel az olaszok 1-0-ra legyűrték Angliát, biztossá vált, hogy az angolok kiestek a B divízióba.

Nemzetek Ligája, A liga, 5. forduló:

3. csoport: Németország – Magyarország 0-1

Olaszország – Anglia 1-0

A csoport állása:

Magyarország 10 pont 8-3 Olaszország 8 pont 6-7 Németország 6 pont 8-6 Anglia 2 pont 1-7

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mlsz.hu