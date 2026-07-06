Norvégia Barazíliát, Anglia Mexikót ejtette ki a nyolcaddöntőben

A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcaddöntőjében. Az angol válogatott pedig 3-2-re győzte le a társházigazda mexikói csapatot.

Norvégia – Brazília

A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét.

A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.

Az öt végső diadalukkal rekorder és 1990 óta a 16 között először búcsúzó dél-amerikaiak történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

A vb-k történetében először negyeddöntős skandinávok a nyolc között szombaton az angol-mexikói párharc győztesével találkoznak Miamiban.

Anglia – Mexikó

A vihar miatt egyórás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julián Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó.

Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni.

Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja:

Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)

korábban:

Norvégia-Brazília 2-1 (0-0)

szombaton játszották:

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

később:

Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00

július 7., kedd:

Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00

negyeddöntő:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

Portugália/Spanyolország – Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

Argentína/Egyiptom – Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)

elődöntő:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00

Nyitókép: MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images

MTI

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