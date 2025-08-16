A 2016-os nyári ötkarikás játékok évfordulójára időzítve olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban. A létesítmény az Olimpiai Parkban található velodrom második emeletén – adta hírül az insidethegames.biz.

Az ötkarikás hírekre szakosodott portál beszámolójában idézte Eduardo Paest, a brazil metropolisz polgármesterét, aki hangoztatta, hogy

az első dél-amerikai olimpiának otthont adó Rio a sportvilág csúcseseményének is köszönhetően figyelemre méltó átalakuláson ment át.

„A múzeum megmutatja, hogy gyönyörű ünnepséget rendeztünk, amely lenyűgözte a világot, és olyan maradandó örökséget hagytunk hátra, amely messze túlmutat a játékokon”

– fogalmazott az elöljáró.

„Mindenki, aki ellátogat ide, újra átéli az izgalmakat, és jobban megérti, hogyan jött létre mindez.”

A 13 tematikus zóna alkotta múzeumban eredeti 2016-os emléktárgyakat, például olimpiai fáklyákat, érmeket és sportfelszereléseket is kiállítottak. Az egykori résztvevők történeteit gazdag multimédiás prezentációk elevenítik meg.

A riói az olimpiai múzeumok világhálózatának 37. tagja lett, csatlakozva a 2006-ban alapított és a lausanne-i Olimpiai Múzeum által vezetett rangos nemzetközi szervezethez, amely az ötkarikás játékok értékeinek, örökségének megőrzésének céljával jött létre – írta a portál.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, gratistodo.com