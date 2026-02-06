Kárpátalján is felvonták az olimpiai zászlót
A 2026-os Téli Olimpiai Játékok kezdetének alkalmából Kárpátalján is felvonták az olimpiai zászlót – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) február 6-án.
Az idei téli olimpián Ukrajnát összesen 46 sportoló képviseli 11 sportágban.
Kárpátalját hat atléta képviseli: Annamari Dancsa, Olekszandr Okipnyuk, Nelli Popovics, Anasztaszija Sepilenko, Dmitro Sepjuk és Olekszandra Merkusina, akik snowboard, freestyle (szabadstílusú síelés), alpesisí és biatlon versenyszámban állnak rajthoz.
A zászlót Ungváron, a Népi téren, a megyei katonai adminisztráció épülete előtt vonták fel.
A 2026-os téli olimpia február 6–22. között zajlik Olaszországban.
(Nyitókép: OVA)