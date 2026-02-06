Téli Olimpia

Kárpátalján is felvonták az olimpiai zászlót

Orbán Viktória Sport

A 2026-os Téli Olimpiai Játékok kezdetének alkalmából Kárpátalján is felvonták az olimpiai zászlót – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) február 6-án.

Az idei téli olimpián Ukrajnát összesen 46 sportoló képviseli 11 sportágban.

Kárpátalját hat atléta képviseli: Annamari Dancsa, Olekszandr Okipnyuk, Nelli Popovics, Anasztaszija Sepilenko, Dmitro Sepjuk és Olekszandra Merkusina, akik snowboard, freestyle (szabadstílusú síelés), alpesisí és biatlon versenyszámban állnak rajthoz.

A zászlót Ungváron, a Népi téren, a megyei katonai adminisztráció épülete előtt vonták fel.

A 2026-os téli olimpia február 6–22. között zajlik Olaszországban.

(Nyitókép: OVA)

