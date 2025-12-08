Beregszászi aranyérem a síakrobatikai világkupán Finnországban

A finnországi Rukában lezajlott a férfi síakrobatikai világkupa első fordulója, ahol a beregszászi származású Olekszandr Okipnjuk szenzációs teljesítménnyel szerzett aranyérmet, ezzel megszerezve Ukrajna első győzelmét az idei szezonban.

A verseny szuperdöntőjében Okipnjuk mutatta be a legmagasabb pontszámot érő ugrást: a Back Double Full–Double Full–Full kombináció 5.100-as nehézségi fokkal 130,56 pontot hozott számára. Ezzel több mint 20 ponttal előzte meg legközelebbi riválisait, magabiztos győzelmet aratva.

Ez az eredmény mérföldkő az ukrán síakrobatika történetében: ez már a hetedik férfi győzelem világkupaszinten, amelyhez ismét egy beregszászi sportoló neve kapcsolódik.

