Sikeres Fradi-főpróba, biztató ungvári kezdés

Kiütéses győzelmet aratott a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörére készülő Ferencváros csapata a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában. A fővárosi zöld-fehérek a Paksot győzték le 5:0 arányban. Az ukrán labdarúgó FavBet Liga 2. fordulójában a válogatott szünetet követően szerény teljesítményt nyújtott a Dinamo Kijev, akik hazai pályán gólnélküli döntetlent játszottak a Deszna Csernyihiv ellen. Az Ungvári FC gárdája ígéretesen kezdte a harmadosztály küzdelmeit, idegenbeli győzelmük után ezúttal hazai pályán is győztek Pukánicsék.

A Paks csapatának több játékosa is koronavírusossal fertőződött meg, így nem tudtak teljes keretükkel kiállni az FTC ellen. A vendégek dolgát az is nehezítette, hogy a hadra fogható játékosok is karanténban töltötték az elmúlt napokat, így nem tudtak együtt edzeni. A Ferencvárosnak is nélkülöznie kellett néhány játékosát: a bosnyák válogatottban pályára lépő Civicet, a bosnyák keret másik tagját Kovacevicet és az albán válogatott Uzunit. A munkácsi védekező középpályás, Igor Haratyin végigjátszotta a találkozót, méghozzá középhátvéd poszton.

A Fradi esélyeshez méltóan kezdte a találkozót, a norvég Tokmac Nguennek csupán 25 másodpercre volt szüksége az első gól megszerzéséhez. A remek formában futballozó támadó a 20. percben duplázott, majd a 28. percben sikerült ismét betalálnia, így mesterhármast szerzett. A 47. percben Franck Boli növelte négyre a hazaiak előnyét. A paksiak dolgát nehezítette Szélpál kiállítása is a 63. percben, aki durva belépője után megkapta második sárgalapját. A 68. percben a sérüléséből visszatérő Olekszandr Zubkov is beállt a címvédőnél. A Fradi a 92. percben megrúgta ötödik gólját, Boli volt másodszor is eredményes.

Az ukrán bajnokságban a Dinamo Kijev a Deszna Csernyihivet fogadta, de egyik gárda sem tudott gólt szerezni a találkozón, így a hármas sípszó után 0:0-s végeredménnyel vonulhattak le a pályáról a csapatok. A Minaji FC vasárnap 13.00 órakor az Olekszandriát látja vendégül az ungvári Avangard Stadionban.

Az Ungvári FC két forduló után még százszázalékos az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, ahol ezúttal hazai pályán győztek a Dinaz Visgorod ellen. A kárpátaljai csapat már a negyedik percben megszerezte a vezetést Pukánics Adrián révén, aki a 72. percben duplázni tudott, 2:0-ra módosítva az állást. A vendégek a 89. percben büntetőből szépítettek, de az ungvári csapat így is otthon tudta tartani a három pontot. Az Ungvári FC hat pontjával jelenleg a tabella első helyén áll. A következő fordulóban a Bukovina Csernyivcihez látogatnak az Ung-partiak, akiket nemrég búcsúztattak az Ukrán Kupa küzdelmeitől.

Magyar labdarágó OTP Bank Liga, 4. forduló:

Ferencvárosi TC – Paks 5:0

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 2. forduló:

Dinamo Kijev – Deszna Csernyihiv 0:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 2. forduló:

Ungvári FC – Dinaz Visgorod 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma