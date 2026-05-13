Sportnap Izsnyétén

Közös élmények, izgalmas versenyszámok és egy kis egészséges versengés várt az Izsnyétei 2-es Számú Magyar Tannyelvű Gimnáziumban tanuló diákokra, hiszen sport- és egészségnapot tartottak számukra.

Az elsődleges cél az volt, hogy mindenki jól érezze magát, mozogjon egy jót, és megtapasztalja a sport örömét. A gyerekek különböző játékokon, izgalmas vetélkedőkön vehettek részt. A nap végén minden gyereket megjutalmaztak a szervezők.

Ez a mozgalmas nap a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásával valósult meg.