Szent György-napi Görögkatolikus Sportnapot rendeztek Tiszapéterfalván

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület és a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) április 26-án tartotta meg XIII. Szent György-napi Görögkatolikus Sportnapját Tiszapéterfalván az egyházközségek hittanosai számára.

A helyi sportpályáján megrendezett egész napos programon a kerület 20 egyházközségéből 22 csapat (220 gyermek) vett részt.

A jelenlévőket Lődár Jenő görögkatolikus áldozópap, a GISZ elnöke köszöntette. Miután ismertette a szabályokat, kezdetét vehette a küzdelem, melyben a fiúk négy csapatra osztva futballoztak, míg a lányok sorversenyben mérték össze ügyességüket.

A szervezők a játékok levezetése mellett ételről és italról is gondoskodtak, emellett vattacukorral, pattogatott kukoricával és kvásszal biztosították a szurkolói hangulatot.

Délutánra születtek meg az eredmények, s vehették át jutalmukat a győztes csapatok.

Idén a Mezőgecse-Bene futballcsapat bizonyult a legügyesebbnek, ők vihették haza a vándorkupát. A második helyet Nagybégány csapata szerezte meg, míg a dobogó harmadik fokára Tiszakeresztúr-Karácsfalva hittanosai állhattak.

A lányok esetében a tiszabökényiek vihették haza az aranyérmet, megelőzve a csepeieket és a salánkiakat.

A szervezők az egyéni teljesítményt is jutalmazták: a XIII. Szent György-napi Görögkatolikus Sportnap gólkirálya a nagybégányi Tóth Dániel lett, míg a legjobb kapus címet a benei Holozsi Sándor Kristóf vihette haza.

A vándorkupák és az érmek mellett valamennyi résztvevő ajándékban részesült.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma