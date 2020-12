Szerencsés Dinamo-győzelem a Fradi ellen, sima Juve-siker Barcelonában

A labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójában sorsdöntő mérkőzéseket rendeztek több helyszínen is. A G csoportban a Dinamo Kijev a Ferencvárost fogadta, és hiába játszott fölényben a magyar bajnok, a hazaiak kihasználták és gólra váltották egyetlen komoly helyzetüket, ami az Európa Liga tagságot eredményezte számukra. A kimaradt ferencvárosi helyzetek mellett, egy erősen vitatott szituációban a svéd bíró tévedése is kellett ahhoz, hogy a hazaiak ne kerüljenek hátrányba a zöld-fehérek ellen. A csoport másik meccsén a Juventus idegenben ütötte ki az FC Barcelonát, így a csoport élén végeztek Ronaldoék.

A Dinamo Kijev és a Ferencváros összecsapásán az első játékrészben nem volt túl sok esemény a kapuk előtt. Dibusznak egyszer kellett védenie egy kijevi beívelés után, a Fradi viszont Tokmac és Zubkov révén is megszerezhette volna a vezetést. A félidő egyik legpikánsabb eseménye a 22. percben történt, amikor a Dinamo Kijev védője kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül. A játékvezető sípja néma maradt az eset után, sőt még a videobíró sem nézte vissza az egyértelmű szabálytalanságot, amiért büntető járt volna a vendégek javára. A második félidőben (60. perc) egy szabadrúgást követően Saparenko ívelte be a labdát, amire jól érkezett Igor Popov, és Haratyint megelőzve Dibusz kapujába fejelte a labdát (1:0). Egy perccel később egyenlíthettek volna a ferencvárosiak, de Uzuni lövését Buscsan szögletre tolta. A 78. percben Zubkov állt közel a gólszerzéshez, de lövése centikkel elkerülte a kapu bal oldalát. Az FTC-nek nem jött össze az egyenlítés, bár az Európa Liga részvételhez az is kevés lett volna Szerhij Rebrov csapatának, mivel ahhoz győzniük kellett volna.

A csoport másik mérkőzésén a Juventus sima győzelmet aratott a Barcelona vendégeként. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi párharcát ezúttal simán nyerte a portugál, aki kétszer is eredményes volt, igaz mindkét gólját büntetőből szerezte. A torinóiak 3:0-s győzelmet arattak, ezzel megnyerték csoportjukat.

Az orosz Krasznodar nagy meglepetésre 1:1-es döntetlent ért el a már továbbjutó Chelsea otthonában, a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig pedig 3:0-s vezetést követően 3:2-es győzelmet aratott a Manchester United fellett. Gulácsiék ezzel továbbjutottak csoportjukból, a Manchester pedig csupán az Európa Ligában folytathatja. A PSG – Basaksehir találkozó a román származású negyedik játékvezető állítólagos rasszista megnyilvánulása miatt félbeszakadt, mivel a vendég török csapat játékosai a szenegáli Demba Ba vezetésével levonultak a pályáról. A mérkőzést szerdán este folytatják.

A csoportok első két helyezettje a Bajnokok Ligája kieséses rendszerében folytatja, a harmadik helyezettek átkerülnek az Európa Ligába, a negyedikek pedig búcsúznak a nemzetközi szerepléstől.

Bajnokok Ligája, 6. forduló:

Lazio – Brugge 2:2

Zenit – Borussia Dortmund 1:2

Chelsea – Krasznodar 1:1

Rennes – Sevilla 1:3

RB Leipzig – Manchester United 3:2

FC Barcelona – Juventus 0:3

Dinamo Kijev – Ferencvárosi TC 1:0

A csoportok végeredménye:

E csoport: 1. Chelsea 14 (14:2), 2. Sevilla 13 (9:8), 3. Krasznodar 5 (6:11), 4. Rennes 1 (3:11).

F csoport: 1. Borussia Dortmund 13 (12:5), 2. Lazio 10 (11:7), 3. Club Brugge 8 (8:10), 4. Zenit 1 (4:13).

G csoport: 1. Juventus 15 (14:4), 2. FC Barcelona 15 (16:5), 3. Dinamo Kijev 4 (4:13), 4. Ferencvárosi TC 1 (5:17).

H csoport: 1. RB Leipzig 12 (11:12), 2. PSG 9 (8:5), 3. Manchester United 9 (15:10), 4. Basaksehir 3 (6:13).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma