Szingapúri Nagydíj: Verstappen nyerte a sprintfutamot

A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati sprintfutamát.

A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadik csapattársa, a monacói Charles Leclerc lett.

Az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyen zárt.

Az eső miatt fél órát csúszó rajtnál – még vizes aszfalton – George Russell jobban jött el, mint az élről startoló Verstappen, de a második körben a brit versenyző a célegyenesre ráfordító kanyarban hibázott, megcsúszott és a betonfalnak ütközött a Mercedesszel.

Az ezt követő biztonsági autós fázis után Verstappen maradt az élen, mögötte a két Ferrari száguldott Hamilton, Leclerc sorrendben. Őket a két McLarennel Oscar Pisatri és Lando Norris követte, Antonellit, Liam Lawsont és Oliver Bearmant megelőzve, miközben már heten kiestek a síkos aszfalton.

A folytatásban az utolsó körig nem változott a sorrend a folyamatosan száradó pályán, akkor azonban Norris megpróbálta megelőzni csapattársát, ami miatt mindketten megpördültek: Piastri kiesett, a vb-címvédő Norris pedig a nyolcadik helyre esett vissza.

A Szingapúri Nagydíj az eredetileg 15 órára kiírt időmérő edzéssel folytatódik.

Végeredmény, Szingapúri Nagydíj, sprintfutam (21 kör, 98,54 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 39:48.162 perc

2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 2.591 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 16.871 mp h.

4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 17.238 mp h.

5. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 20.632 mp h.

6. Oliver Bearman (brit, Haas) 24.321 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Audi) 27.525 mp h.

8. Lando Norris (brit, McLaren) 28.272 mp h.

Forrás: MTI

Nyitókép: Max Verstappen. Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski

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