Szinkronúszás: highlight kűrben elsők lettek az ukránok

A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.

A magyar csapat Barta Niké, Csilling Katalin, Farkas Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Rényi Luca, Szabó Anna összeállításban indult, és a retró korszakot idézve Bonnie Tyler Holding out for a hero című számára mutatta be gyakorlatát, amelyre 79,1000 pontot kapott. A válogatott először nyert érmet szinkronúszásban világversenyen.

A világbajnokságon 2019-ben debütáló highlightban 2 perc 30 másodpercük van a csapatoknak, hogy bemutassák gyakorlatukat, amelyekben sokkal inkább az akrobatikus, látványosabb, közönségszórakoztatóbb, kevésbé művészi elemek szerepelnek. Két éve a hetedik helyen végzett a magyar csapat a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Akkor az Apáthy Anna, Dávid Janka, Di Franco Alice, Farkas Dóra, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hungler Szabina, Kassai Kamilla, Szabó Anna, Teravágimov Virág összetételű alakulat 77,5667 pontot kapott a gyakorlatára, amivel csak a thaiföldieket tudta megelőzni a mezőnyből.

Eredmények:

Szinkronúszás, highlight kűr, Európa-bajnok:

1. Ukrajna (Mariana Alekszijiva, Vladiszlava Alekszijiva, Marta Fegyina, Veronika Hrisko, Anna Noszova, Katerina Reznik, Anasztaszija Szavcsuk, Alina Sinkarenko, Kszenia Szidorenko, Jelizaveta Jahno) 95,3000 pont

2. Fehéroroszország 86,5667

3. Magyarország (Barta Niké, Csilling Katalin, Farkas Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Rényi Luca, Szabó Anna) 79,1000

Forrás: MTI