Téli olimpia: kizárták Liu Shaolin Sándort

A vegyes váltóban szombaton nyert bronzérem után férfi 1000 méteren Liu Shaoang lett bronzérmes, míg a célba elsőként érő Liu Shaolin Sándort kizárták. Jászapáti Petra a 7. helyen végzett női 500-on.

Újabb érmet szereztek rövid pályás gyorskorcsolyázóink a pekingi olimpián, igaz, nem feltétlenül ebben a leosztásban kellett volna megkapni.

De menjünk sorjában: a férfi 1000 méteres táv negyeddöntőjében Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor továbbjutott, Krueger John-Henryt viszont kizárták. Az elődöntőből Liu Shaolin Sándor futamgyőztesként jutott tovább, míg Liu Shaoangot videózás után juttatták a fináléba, ahol három kínai versenyző volt az ellenfelük.

A döntőt először félbeszakították, majd az újraindítás után több ütközés is történt, így hiába ért elsőként célba Liu Shaolin Sándor, a videózás után két esetben is szabálytalannak találták, ezért kizárták. A győzelmet így Zsen Ce-vej szerezte meg Li Ven Lung előtt, míg a negyedikként célba érő Liu Shaoang lett a bronzérmes.

A mostani döntő két szempontból is történelmi volt, hiszen egyrészt téli olimpián most először szerzett magyar versenyző egyéni érmet, másrészt ez az első olyan téli olimpia, amelyen Magyarország két dobogós helyet is szerzett.

A női 500 méter negyeddöntőjéből Jászapáti Petra futamgyőztesként jutott tovább, a fináléba viszont nem sikerült bejutnia. A B-döntőben második, összességében hetedik lett.

TÉLI OLIMPIA, PEKING 2022

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA, NŐI 500 MÉTER

1. Arianna Fontana (Olaszország)

2. Suzanne Schulting (Hollandia)

3. Kim Boutin (Kanada)

4. Csang Jü-ting (Kína)

5. Hanne Desmet (Belgium)

6. Jelena Szerjogina (Orosz csapat)

7. Jászapáti Petra

FÉRFI 1000 MÉTER

1. Zsen Ce-vej (Kína)

2. Li Ven-lung (Kína)

3. LIU SHAOANG

4. Vu Ta-csing (Kína)

5. Itzhak de Laat (Hollandia)

6. Furkan Akar (Törökország)

Forrás: nemzetisport.hu