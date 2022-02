Téli olimpia: magyar bronz rövidpályás gyorskorcsolyában

Bronzérmet szerzett a magyar rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpiai játékokon, míg egyéniben Jászapáti Petra 500 méteren, Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang pedig 1000-en jutott tovább a selejtezőből.

Az első futamban Kína és Olaszország végzett az első két helyen, a dél-koreaiak viszont kicsúsztak, s bár harmadik helyen célba értek, az idejük nem volt biztató. A második futamban Hollandia és Kanada végzett az első két helyen, de a kazahok ideje jobb volt, mint a dél-koreaiaké, úgyhogy ők is elődöntősök lettek. Elindult a harmadik futam is Kónya Zsófiával, Jászapáti Petrával, illetve Krueger John-Henryvel és Liu Shaolin Sándorral. A lányok a harmadik helyen haladtak, de a fiúk fel tudták hozni a csapatot előbb a második helyre, majd Liu Shaolin Sándor briliáns előzése után meg is nyerték a futamot az oroszok előtt.

A magyar váltó a második elődöntőben indul, a házigazda kínaiak, az amerikaiak és az oroszok társaságában. Ezúttal Liu Shaoang szerepelt Krueger John-Henry helyén. Az első futamból Kanada és Olaszország került a döntőbe, miután a hollandok kicsúsztak, a kazahok meg lemaradtak. Jól rajtoltak a magyar sportolók, Jászapáti Petra az első helyen váltotta Kónya Zsófiát, aki egy helyet visszaesett az amerikaiak mögé, de azt tudta tartani. A végén Liu Shaolin Sándor visszavette az első helyet, és futamgyőztesként ért célba. Utólag az oroszokat és az amerikaiakat is kizárták, így a kínaiak is döntősök lettek.

A döntőben a rajt után a kanadaiak ütköztek, és kisodorták Jászapátit, de új rajtot rendeltek el. A lányok a negyedik helyen korcsolyáztak. Liu Shaoang megelőzte az olaszokat, a harmadik helyen haladt a magyar váltó. Kónya Zsófia feljött a második helyre, de aztán a kanadaival ütközött. Magyarország vegyes váltója a negyedik helyen ért célba, Kína pedig győzött Olaszország előtt. Ahogyan az várható volt, a kanadaiakat videózás után kizárták, így bronzérmes lett a magyar csapat.

Magyarország 1 bronzéremmel egyelőre az éremtáblázat 11. helyén áll. Norvégia 2 arannyal az első, míg Szlovénia, Hollandia, Kína és Svédország 1-1 aranyat gyűjtött eddig. Az olaszok 2 ezüstöt nyertek, az oroszok pedig 1 ezüsttel és 1 bronzzal állnak.

Kárpátalja.ma