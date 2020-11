Történelmi német vereség Spanyolországban

A labdarúgó Nemzetek Ligája 6. fordulójában nagyon sima, kiütéses győzelmet aratott a spanyol válogatott Németország felett. A németek ezzel elvesztették csoportelsőségüket, és legsúlyosabb vereségüket szenvedték el 1931 óta. A csoport másik mérkőzését, a kiesésről döntő Svájc–Ukrajna találkozót – az ukránok koronavírusos játékosai miatt – a svájci hatóságok nem engedték megrendezni, az ukrán válogatott játékosait pedig karanténba helyezték.

A spanyol-német szuperrangadón jobban kezdtek a hazaiak, és a 17. percben Morata fejesgóljával meg is szerezték a vezetést (1:0). A 33. percben Ferran Torres is betalált, ezzel kétgólosra növelve a spanyolok előnyét (2:0). A németek ötlettelen játéka nem okozott gondot a spanyol védelemnek, még úgy sem, hogy a rutinos válogatott rekorder Sergio Ramost izomhúzódás miatt le kellett cserélnie Luis Enrique szövetségi kapitánynak. A 38. percben Rodri is fejelt egy gólt, ami teljesen padlóra küldte a vendégeket (3:0). A németek az első félidőben egyszer sem találták el a spanyolok kapuját. A második játékrészben spanyol részről Torres mesterhármasig jutott, miután az 55. és a 71. percben is betalált Neuer kapujába (5:0). A németeket ezen a mérkőzésen semmi sem tudta felrázni, a vendégek legnagyobb helyzete Gnabry kapufája volt. A találkozó végén a hatodik spanyol gól is összejött, miután Oyarzabal is eredményes volt a 89. percben. Ilyen arányban a német válogatott utoljára csaknem kilencven éve kapott ki, a spanyolok pedig megismételték a 2018-as horvátok elleni kiütéses győzelmet. Az elmúlt évben a megfiatalított spanyol nemzeti tizenegy Máltát (7:0), Romániát (5:0) és Ukrajnát (4:0) is simán legyőzte. Luis Enrique gárdája 11 ponttal végzett a 4. csoport élén, a 9 pontos németek előtt.

Az A divízió 3. csoportjában befejeződtek a küzdelmek, miután Franciaország 4:2-re legyőzte a svédeket, a horvátok pedig hazai pályán szenvedtek 2:3-as vereséget a portugál csapattól. A csoport első helyén a 16 pontos franciák végeztek a 13 pontos portugálok és a 3-3 pontos horvátok és a svédek előtt. A svédek rosszabb gólkülönbségük miatt szorultak a horvátok mögé, így kiestek B divízióba.

Nemzetek Ligája, 6. forduló:

A divízió 3. csoport:

Franciaország–Svédország 4:2

Horvátország–Portugália 2:3

4. csoport:

Spanyolország–Németország 6:0

C divízió 1. csoport:

Luxemburg–Azerbajdzsán 0:0

Montenegro–Ciprus 4:0

D divízió 1. csoport:

Andorra–Lettország 0:5

Málta–Feröer-szigetek 1:1

2. csoport:

Gibraltár–Liechtenstein 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma