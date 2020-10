Történelmi ukrán vereség Párizsban

Kiütéses vereséget szenvedett az Andrij Sevcsenko által irányított ukrán labdarúgó-válogatott a világbajnoki címvédő franciáktól Párizsban. A 7:1-re végződő barátságos mérkőzésen kezdőként lépett pályára a Ferencvárosi TC játékosa, a munkácsi Igor Haratyin és klubtársa, Olekszandr Zubkov is, akinek ez volt a bemutatkozó meccse a nemzeti csapatban.

Az ukrán labdarúgó-válogatott párizsi vereségével negatív rekordot állított fel: ez volt az ukránok legsúlyosabb veresége a válogatott történetében. A mérkőzést megelőzően a Sahtar Donyeck összes válogatott játékosa karanténba került, így kissé tartalékosan érkeztek meg Sevcsenkoék Franciaországba, sőt ezen kívül a válogatott keret két kapusa is koronavírussal fertőződött meg. A szövetségi kapitány kényszerből segédedzőjét, a 2016-ban visszavonult 45 éves Olekszandr Sovkovszkijt nevezte tartalékkapusként.

A francia válogatott már a 9. percben megszerezte a vezetést Camavinga góljával, amit Buscsan kapus bizonytalankodása előzött meg. A 24. percben Giroud duplázta meg a hazaiak előnyét, majd a 34. percben ismét betalált és már 3:0 volt az állás. A 40. percben egy szögletet követően Mikolenkoról pattant be a labda Buscsan hálójába, így 4:0-s hazai előnnyel mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben az addig legaktívabban játszó Malinovszkij helyett Cigankov állt be, aki az 53. percben megszerezte az ukránok szépítő találatát. A franciáknál Varane és Mbappe, majd Griezmann és Pogba is beállt. A 65. percben Mbappe passzából Tolisso lőtte az ötödik francia gólt, majd a 82. percben már Mbappe is betalált a Ben Yedderrel való összjáték után. A 89. percben a hazaiak hetedszer is eredményesek voltak, ezzel megsemmisítő, kiütéses vereséget mértek Ukrajna válogatottjára. A hetedik francia gólt az FC Barcelona játékosa, Griezmann szerezte.

A munkácsi Igor Haratyin végig a pályán volt, és az 51. percben egy szabálytalanságot követően sárga lapos figyelmeztetést kapott a lett bírótól az FTC középpályása. Zubkovot a 71. percben Roman Bezusz váltotta a támadósorban. Az ukrán csapat legközelebb október 10-én lép pályára Németország ellen Kijevben, majd 13-án Spanyolországot látják vendégül az ukrán fővárosban.

Felkészülési mérkőzések:

Franciaország–Ukrajna 7:1

Ausztria–Görögország 2:1

Hollandia–Mexikó 0:1

Lengyelország–Finnország 5:1

Németország–Törökország 3:3

Olaszország–Moldova 6:0

Portugália–Spanyolország 0:0

Svájc–Horvátország 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma