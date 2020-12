Újpesti siker a kiesési rangadón, a Fradi telel az élen

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában az éllovas Ferencvárosi TC és a MOL Fehérvár is nyerni tudott, így a különbség továbbra is kilencpontos a két fő bajnokesélyes között, a fővárosi zöld-fehérek javára, akik ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisuknál. A forduló rangadóját két nagy múltú csapat, az Újpest FC és a Budapest Honvéd játszotta. A bajnokság elején nem sokan gondolták volna, hogy a két patinás fővárosi klub csatája kiesési rangadó lesz.

A forduló küzdelmei a MOL Fehérvár és a Kisvárda összecsapásával kezdődtek. A két csapat mérkőzése a vártnál simábbra sikeredett, a hazaiak már a 8. percben megszerezték a vezetést Bamgboye találatával. A második játékrész elején Petrjak is eredményes volt, az ukrán támadó találatával már két góllal vezettek a székesfehérváriak. A 70. percben a Kisvárda alsókerepeci hátvédje, Hei Viktor megkapta második sárgáját, ezzel a kiállítás sorsára jutott, csapata pedig emberhátrányba került. A 87. percben az emberelőnyben futballozó hazaiak Bamgboye második góljával megszerezték harmadik találatukat. A mérkőzésen több gól már nem született, maradt a 3:0-s székesfehérvári győzelem.

Az MTK csapata a Paksot fogadta, és már a 41. percben emberelőnybe kerültek a fővárosiak, miután a vendégek kapusa, Hegedűs a tizenhatoson kívül letarolta az MTK támadóját. A kék-fehérek így is csak a 74. percben szerezték meg a vezetést Dimitrov révén, amit Prosser a 79. percben kétgólosra növelt. A 90. percben Schön góljával már 3:0 volt az állás, de a végeredményt Nagy szépítőgólja állította be a 94. percben (3:1).

Az utolsó helyen álló Diósgyőri VTK már háromgólos hátrányban is volt a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, majd az Iszlai által értékesített büntetővel szépítettek a miskolciak (1:3). A Ferencvárosi TC az újonc Budafoki MTE csapatát fogadta. A Fradinál a munkácsi Igor Haratyin, a Budafoknál pedig a viski Takács Ronald is kezdőként lépett pályára. A címvédő az 57. percben Lovrencsics Gergő góljával szerezte meg a vezetést, a 62. percben pedig Haratyin is betalált, az előző mérkőzéshez hasonlóan ismét büntetőből. Az újonc szépítő találatát a Puskás-díjas Zsóri Dániel szerezte (2:1).

A Mezőkövesd a 7. percben szerzett Besirovic-góllal győzte le a Puskás Akadémiát, miután a 15. percben emberhátrányba került Pintér Attila csapata, de a 45. perc után a vendégek is megfogyatkoztak (1:0).

A kiesési rangadón az első félidőben több helyzetet dolgozott ki az Újpest FC ellenfelénél, és a vezetést is a lila-fehérek szerezték meg a 64. percben Beridze góljával. Három perccel később jött a Honvéd válasza, Balogh Norbert talált be a hazaiak kapujába. Az újpestiek nem nyugodtak bele a döntetlenbe, és Perosevic látványos találatával megszerezték a győzelmet (2:1).

A tabella élén a 38 pontos Ferencvárosi TC telel, akiknek még két elhalasztott mérkőzést kell bepótolniuk a tavaszi szezonban. A második helyen a MOL Fehérvár áll 29 ponttal, megelőzve a 25 pontos MTK-t és a 23-23 pontos Puskás Akadémiát és Kisvárdát. A hatodik Paksnak 21, a hetedik Zalaegerszegnek és a nyolcadik Mezőkövesdnek 20-20 pontja van. Az Újpest győzelmével feljött a kilencedik helyre, ám 16 pontjával csupán két pontra van a kieső helytől. A tízedik Budafoki MTE 15 pontos, az ismét kieső helyen álló Honvédnak 14 pontja van, az utolsó helyezett Diósgyőri VTK pedig 10 pontjával várja a tavaszi szezont, ami január 23-án kezdődik.

December 23-án két elhalasztott mérkőzéssel folytatódik az NB I, az Újpest a Zalaegerszeggel, a Budafok pedig a Honvéddal találkozik a téli szünet előtt.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma