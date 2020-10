Ukrajna Németországgal csap össze a Nemzetek Ligája következő fordulójában

Két különlegesen izgalmas párharc is szerepel a labdarúgó Nemzetek Ligája hétvégén sorra kerülő harmadik fordulójának programjában: vasárnap összecsap egymással az angol és a belga, illetve a francia és a portugál válogatott.

Utóbbi párharc több szempontból is pikáns lesz: egyrészt a franciák a világbajnokok, a portugálok pedig a címvédők és egyben az Európa-bajnokok, másrészt a 2021-re halasztott kontinensviadalon is ugyanabban a négyesben szerepel majd a két válogatott, és a csoportmeccsüket éppen Budapesten vívják majd. A két csapat a svédek és a vb-ezüstérmes horvátok legyőzésével egyformán százszázalékosan rajtolt a szeptemberi dupla fordulóban, így összecsapásuk tétje a kvartett első helye.



Anglia és Belgium legutóbb két éve, az oroszországi világbajnokságon találkozott, de akkor kétszer is: utóbbi a csoportkörben 1-0-ra, majd a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert. A belgák jelenleg vezetik a világranglistát, viszont csütörtökön megszakadt 12 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozatuk, ugyanis hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak – igaz, legjobbjaik nélkül – Elefántcsontpart válogatottjával barátságos meccsen.



Ugyanebben a csoportban szerepel Izland, a magyarok Eb-pótselejtezős ellenfele, amely a vb-elődöntős csapatoktól elszenvedett két vereséggel rajtolt szeptemberben, így most hazai pályán Dánia ellen szeretne javítani, hogy elmozduljon a sereghajtó pozícióból.



A Nemzetek Ligája 2020/21-es idényéből két pótselejtezős helyet osztanak ki a következő világbajnokságra, de hogy melyik két válogatotté lesz, az csak az európai vb-selejtezők 2021 novemberi zárása után derül ki. Ezt a két helyet ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőztes kapja meg, amely a vb-selejtezők során nem végez az automatikus kijutást jelentő első, vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen.



A legjobbakat felvonultató A és a másodosztályt jelentő B divízió négy csoportjának utolsó helyezettjei kiesnek. Fordítva pedig a B és a harmadosztályú C divízió négy-négy csoportgyőztese feljut. A C divízió négy csoportutolsója rájátszást vív a bennmaradásért, a két vesztes esik ki a D divízióba, ahonnan a két csoportgyőztes kerül a helyükre.



Az Európa-bajnokság jövő nyárra halasztása miatt az élvonal négy csoportelsőjének minitornáját, amely a végső győztesről dönt, csak jövő ősszel rendezik meg.



Nemzetek Ligája, 3. forduló:

szombat:



A divízió:

4. csoport:

Ukrajna-Németország, Kijev 20.45

Spanyolország-Svájc, Madrid 20.45

Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Ukrajna 3, 3. Németország 2, 4. Svájc 1



C divízió:

1. csoport:

Luxemburg-Ciprus, Luxembourg 15.00

Montenegró-Azerbajdzsán, Podgorica 15.00

A csoport állása: 1. Montenegró 6, 2. Azerbajdzsán és Luxemburg 3 (2-2), 4. Ciprus 0



D divízió:

1. csoport:

Feröer-szigetek – Lettország, Torshavn 18.00

Andorra-Málta, Andorra La Vella 20.45

Az állás: 1. Feröer-szigetek 6 pont, 2. Lettország 2, 3. Málta 1 (3-4), 4. Andorra 1 (0-1)



2. csoport:

Liechtenstein-Gibraltár, Vaduz 18.00

A csoport állása: 1. Liechtenstein 3 pont/1 mérkőzés (2-0), 2. Gibraltár 3/1 (1-0), 3. San Marino 0/2



vasárnap:



A divízió:

1. csoport:

Bosznia-Hercegovina – Hollandia, Zenica 18.00

Lengyelország-Olaszország, Gdansk 20.45

Az állás: 1. Olaszország 4 pont, 2. Hollandia 3, 3. Lengyelország 3, 4. Bosznia-Hercegovina 1



2. csoport:

Anglia-Belgium, London 18.00

Izland-Dánia, Reykjavík 20.45

A csoport állása: 1. Belgium 6 pont, 2. Anglia 4, 3. Dánia 1, 4. Izland 0



3. csoport:

Horvátország-Svédország, Zágráb 18.00

Franciaország-Portugália, Saint-Denis 20.45

A csoport állása: 1. Portugália 6 pont (6-1), 2. Franciaország 6 (5-2), 3. Svédország 0 (0-3), 4. Horvátország 0 (3-8)



B divízió:

1. csoport:

Norvégia-Románia, Oslo 18.00

Észak-Írország – Ausztria, Belfast 20.45

Az állás: 1. Románia 4 pont, 2. Ausztria 3, 3. Norvégia 3, 4. Észak-Írország 1



2. csoport:

Izrael-Csehország, Haifa 20.45

Skócia-Szlovákia, Glasgow 20.45

Az állás: 1. Skócia 4 pont, 2. Csehország 3, 3. Izrael 2, 4. Szlovákia 1



3. csoport:

Szerbia-Magyarország, Belgrád 20.45

Oroszország-Törökország, Moszkva 20.45

Az állás: 1. Oroszország 6 pont, 2. MAGYARORSZÁG 3, 3. Törökország 1 (0-1), 4. Szerbia 1 (1-3)



4. csoport:

Írország-Wales, Dublin 15.00

Finnország-Bulgária, Helsinki 18.00

Az állás: 1. Wales 6 pont, 2. Finnország 3, 3. Bulgária és Írország 1 (1-2)



C divízió:

2. csoport:

Észtország – Észak-Macedónia, Tallinn 18.00

Örményország-Georgia, Jereván 18.00

A csoport állása: 1. Észak-Macedónia 4 pont (3-2), 2. Georgia 4 (2-1), 3. Örményország 3, 4. Észtország 0



3. csoport:

Koszovó-Szlovénia, Pristina 20.45

Görögország-Moldova, Athén 20.45

Az állás: 1. Görögország 4 pont (2-1), 2. Szlovénia 4 (1-0), 3. Koszovó 1 (2-3), 4. Moldova 1 (1-2)



4. csoport:

Kazahsztán-Albánia, Almati 15.00

Litvánia-Fehéroroszország, Vilnius 18.00

Az állás: 1. Kazahsztán 3 pont (3-1), 2. Albánia 3 (2-1), 3. Fehéroroszország 3 (2-3), 4. Litvánia 3 (1-2)

Forrás: MTI