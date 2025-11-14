Ukrajna súlyos vereséget szenvedett Franciaország vendégeként a vb-selejtezőkön

Az ukrán labdarúgó-válogatott kedden, november 13-án Párizsban lépett pályára a 2026-os világbajnokság európai selejtezőinek ötödik fordulójában, ahol a csoportfavorit Franciaország ellen próbálta meg gyarapítani pontjai számát. A mérkőzés azonban súlyos, 4:0-ás hazai győzelemmel zárult.

Szerhij Rebrov szövetségi kapitány hat helyen változtatott az egy hónappal korábbi, Azerbajdzsán ellen 2:1-re megnyert találkozó kezdőcsapatán. Az ukránok öt védős rendszerben álltak fel, és az első félidőben elsősorban a stabil védekezésre helyezték a hangsúlyt. A franciák ugyan jelentős mezőnyfölényben játszottak, tíz lövést is leadtak, de az ukrán védelem és Anatolij Trubin kapus hősiesen állta a sarat. A legnagyobb helyzetet a félidő vége előtt Barcola alakította ki, de lövése a kapufán csattant.

A második játékrész viszont drámai fordulatot hozott. Az 52. percben Mihavko szabálytalansága miatt tizenegyeshez jutott Franciaország, amelyet Kylian Mbappé higgadtan értékesített. A vezetés megszerzése után a hazai csapat egyre nagyobb nyomást helyezett az ukrán kapura: Trubin több bravúrt is bemutatott, ám a francia rohamok végül újabb találatokhoz vezettek.

A 76. percben Michael Olise egy labdaszerzést követően fordult le védőjéről, és pontos lövéssel megduplázta az előnyt. A 83. percben Mbappé másodszor is eredményes volt – ezúttal Trubin védése utáni kipattanót rúgta a hálóba. A kegyelemdöfést a csereként beállt Hugo Ekitike adta meg a 88. percben, beállítva a 4:0-s végeredményt.

A csoport állása szempontjából a vereség komoly érvágás Ukrajnának: öt forduló után továbbra is hét ponttal, a harmadik helyen áll a D csoportban, holtversenyben Izlanddal, amely ugyanannyi ponttal, de jobb gólkülönbséggel előzi meg.

D csoport – állás 5 forduló után:

Franciaország – 13 pont

Izland – 7 pont

Ukrajna – 7 pont

Azerbajdzsán – 1 pont

Az ukrán válogatott számára most már csak a győzelem jelenthet reményt a továbbjutásra. Következő mérkőzésükre vasárnap, november 16-án kerül sor Varsóban, ahol a „Légia” stadionjában Izland ellen lépnek pályára. A találkozó kulcsfontosságú lesz a rájátszásba jutás szempontjából.

A mérkőzés 19:00-kor kezdődik kijevi idő szerint – áll az Ukrán Labdarúgó-szövetség tájékoztatásában.

