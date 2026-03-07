Ukrajna vezeti az éremtáblázatot a 2026-os téli paralimpia első napján

A 2026-os paralimpiai játékok első napjának eredményei alapján az ukránok lettek az éremtáblázat vezetői. A sportolók ma 6 érmet nyertek: három aranyat, egy ezüstöt és két bronzot.

Az ukrán csapat első aranyérmét Tarasz Ragy szerezte meg, aki a parabiatlonisták ülő sprint versenyszámának legjobbja volt.

Két érmet szereztek Ukrajna számára Olekszandra Kononova és Ljudmilla Ljasenko parabiatlonisták, akik kimagasló eredményeket értek el a női álló kategóriás sprint versenyen. Kononova aranyérmes lett, ezzel pályafutása ötödik paralimpiai érmét zsebelte be, Ljasenko pedig a bronzérmet nyerte el.

Az ukrán sportolók szintén három érmet nyertek a látássérült férfi parabiatlonisták sprintversenyében. Az ukránok vitték el mindhárom helyezést: Olekszanrd Kazik az aranyérmet, Jaroszlav Resetinszkij az ezüstérmet, Anatolij Kovalevszkij pedig a bronzérmet szerezte meg.

Az összesített eredmények alapján Ukrajna holtversenyben áll a kínai válogatottal, de mivel az ukrán versenyzők több aranyérmet szereztek, így ők kerültek az első helyre. Az első öt helyezésben szerepelnek még az osztrák, az amerikai és a német csapatok.

