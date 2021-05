Ukrán Kupa: megvédte címét a Dinamo Kijev

A bajnoki cím után az Ukrán Kupát is elhódította a Dinamo Kijev együttese, akik Mircea Lucescu irányítása alatt eddig minden megnyerhető trófeát bezsebeltek Ukrajnán belül. A korábban tizenkét évig a Sahtar Donyeck kispadján helyet foglaló román sikeredző vezetésével a kijeviek előbb a Szuperkupát, majd hat év böjt után a bajnoki címet, most pedig a kupát is elhódították legnagyobb riválisuk elől. A Dinamo a döntőben a bajnoki bronzérmes Zorja Luhanszk együttesét múlta felül 1:0 arányban.

A Dinamo Kijev a döntőbe vezető úton előbb a Kolosz Kovalyivkát gyűrte le 1:0-ra a negyeddöntőben, majd a Sahtar Donyecket kiejtő, másodosztályú Agrobiznesz Volocsiszket intézte el 3:0-ra. A kijevieknek tehát csupán két mérkőzést kellett megnyerniük a kupadöntőhöz. A Zorja a nyolcaddöntőben kezdte meg szereplését, ahol rögtön kemény ellenfél várta: a Deszna Csernyihiv otthonában 1:0-ra tudott nyerni Viktor Szkripnyik csapata. A negyeddöntőben a másodosztály éllovasát, a Veresz Rivnét is idegenben győzték le a luhanszkiak (1:2), majd az elődöntőben az Olekszandrija otthonában nyertek ismét 2:1-re. A döntőt Ternopil városában rendezték meg, ahol 7500 néző látogatott ki az összecsapásra. A csapatok a rendes játékidőben nem találtak fogást egymáson, de helyzetek mindkét oldalon akadtak. A ráadás első tizenöt percében jól kezdett a Dinamo, és a mezőnyfölénynek meg is lett az eredménye: a 98. percben Viktor Cigankov szerezte meg csapata számára a vezetést. A 107. percben a kijeviek tizenegyest rúghattak, amihez Cigankov állt oda, akinek nem sikerült a duplázás. A fennmaradó időben a Zorjának nem sikerült kiharcolnia az egyenlítőgólt, így a Dinamo Kijev megvédte címét, és története tizenharmadik kupagyőzelmét szerezte meg, amivel rekorder az ukrán csapatok között. Mivel a bajnokságban a Zorja Luhanszk harmadik helyen végzett, így az Európa-ligában indulhatnak nyáron, a negyedik Kolosz Kovalyivka pedig a Konferencia Ligában, ahogy az ötödik Vorszkla Poltava is. A bajnok Dinamo Kijev és az ezüstérmes Sahtar Donyeck a Bajnokok Ligájában képviselhetik az ukrán Favbet Ligát.

Ukrán Kupa, döntő:

Dinamo Kijev – Zorja Luhanszk 0:0, hosszabbítás után 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma