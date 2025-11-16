Pótselejtezőt ér Ukrajna Izland elleni győzelme

Világbajnoki selejtező mérkőzést játszott az ukrán labdarúgó-válogatott Izland ellen november 16-án. A Varsóban megrendezett mérkőzés Ukrajna 2:0-s győzelmével zárult – írja az XSport.ua.

Az első félidőben a kék-sárgák kezdeményeztek, de a lehetőségeiket nem tudták kihasználni. A 24. percben Viktor Cihankov 18 méterről lőtt, de a labda a vendégek kapujának felső lécét találta el.

A második félidőben több helyzetük is adódott a csapatoknak, de a szerencse az ukránoknak kedvezett. A 83. percben Olekszandr Zubkov szögletbeadásból fejelt gólt, a hosszabbításban pedig Olekszij Huculjak állította be a végeredményt.

Így az ukrán válogatott 10 ponttal a D csoport második helyén végzett, és bejutott a 2026-os világbajnokság pótselejtezőjébe. Izland 7 ponttal a harmadik lett.

November 20-án sorsolással derül ki, hogy ki lesz Szerhij Rebrov csapatának következő ellenfele.

Kárpátalja.ma

Forrás: XSport.ua