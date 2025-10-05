Ukrán harmadosztály: értékes kárpátaljai győzelmek

Győzelemmel folytatta menetelését mindkét kárpátaljai együttes az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A-csoportjában. A tizenegyedik forduló előtt az Ungvári FC és a técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) mérlege sem volt fényes, az Ung-vidékiek a 9., az irhóciak pedig a 10. helyről várták a játéknapot a 11 csapatos bajnokságban.

A legutóbbi mérkőzésén a Polisszja-2 Zsitomir otthonában szenvedett egygólos vereséget az Ung-vidéki együttes, miután Dmitro Suk egyenlítő góljára válaszolni tudtak az ungvári gólszerző kiállításával emberelőnybe kerülő hazaiak. A 11. fordulóban a 7. helyen álló Bukovina-2 Csernyivci látogatott a megyeszékhelyre. A hazaiak a 20. percben Makszim Minajlenko góljával szerezték meg a vezetést, de a Bukovina második számú csapata a félidő hajrájában egyenlített büntetőből. A második játékrészben nem kellett sokat várni az újabb ungvári találatra, az 56. percben Ivan Ilcsuk góljával jutott előnyhöz a házigazda, amit sikerült is megtartaniuk a hármas sípszóig. Az Ungvári FC győzelmével két helyet lépett előre a tabellán. A következő fordulóban a mindössze 1 pontot gyűjtő sereghajtó, a Real Farma látogat az Avangard Stadionba.

Az Irhóci FC a 10. fordulóban a Niva Vinnicja csapatát fogadta. A vendégek már a 11. percben megszerezték a vezetést, amire a 16. percben Mihajlo Sesztakov még válaszolni tudott, de a 34. percben ismét előnybe kerültek a vinnicjaiak, és a 74. percben emberhátrányba kerülő hazaiak erejéből már nem futotta egyenlítésre. A 11. fordulóban az addig 2. helyen álló Niva-2 Ternopil otthonában lépett pályára az Irhóci FC. A mérkőzés favoritja, a házigazda Niva-2 már a 8. percben vezetést szerezhetett volna, de büntetőt hibáztak a vendéglátók. Az irhóciak nemcsak hősiesen helytálltak, de Dmitro Sosztak góljával vezetést is szereztek a találkozó 34. percében. A fordulást követően az 59. percben Olekszandr Hlahola találatával már két gólos volt a kárpátaljaiak előnye, a ternopiliak pedig még szépíteni sem tudtak, így meglepetésre vendéggyőzelem született a mérkőzésen. A következő játéknapon ismét idegenben, és ezúttal is az aktuális 2. helyezett otthonában léphet pályára a técsői járási gárda.

Az Ungvári FC 14 ponttal és 14–13-as gólaránnyal a 7. helyen áll, míg 10. helyen álló, 8 pontos Irhóci FC (14–22-es gólarány) győzelme ellenére is öt ponttal le van maradva a 9. helyezettől.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Ungvári FC – Bukovina-2 Csernyivci 2–1

Niva-2 Ternopil – Irhóci FC (Vilhivci) 0–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua