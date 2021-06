Ung-vidéken Nagydobrony, a megye II-ben Visk és Técső is győzött

Az ungvári járási labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában megszerezte második bajnoki győzelmét a Nagydobronyi FC, ezzel Kiss Lászlóék feljöttek a tabella negyedik helyére. A sereghajtó Nagygejőcnek is sikerült pontot szereznie, amivel elmozdultak az utolsó helyről. A munkácsi járási bajnokságban szereplő Derceni FC múltheti győzelme után folytatta vesszőfutását, és ismét vereséget szenvedett. A Beregrákosi FC nagylucskai vereségéhez büntetőre és egy hajrában szerzett gólra is szüksége volt a hazaiaknak. A megyei másodosztályban Visk Kőrösmezőn nyert rangadót, Técső pedig Taracvízet intézte el idegenben. A megyei felső ligában Nagyszőlős és Huszt is könnyedén gyűjtötte be a három pontot.

A Nagydobronyi FC a bajnokság egyik sereghajtóját, a Nagylázi FC-t látta vendégül. Az ifik összecsapásán gól nélküli első félidőt követően 0:3-as vendégsiker született. A nagydobronyi fiatalok első vereségüket szenvedték el, de 8 pontjukkal még mindig a negyedik helyen állnak, ellenfelük pedig átvette a vezetést a tabellán. A felnőttek is 0:0-s első félidőt zártak, de a 62. percben Hidi Norbert indítása után Györke Nándor lefutotta védőjét, és a kapus mellett a hosszúsarokba gurított (1:0). A 75. percben Kiss László tizenhét méterről lőtt találatával már 2:0 volt a hazaiaknak, de a 86. percben a vendégek szabadrúgásból szépíteni tudtak, így 2:1-es nagydobronyi siker született. Györke Nándorék 7 pontjukkal feljöttek a negyedik helyre, így megőrizték esélyüket a dobogós pozícióra. Mivel az Őrdarmai FC 2:1-re legyőzte az eddigi listavezetőt, a Kereknyei Olimpik csapatát, a Botfalván 2:1-re diadalmaskodó Ároki FC ugrott a tabella élére. A Nagygejőci FC 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a Baranyai FC ellen, így megelőzték a tabellán a Nagydobronyban vereséget szenvedő nagyláziakat.

A munkácsi járási bajnokság 7. fordulójában Ignécen szenvedett 2:1-es vereséget a Derceni FC, így továbbra is a tabella utolsó előtti helyén állnak. A Beregrákosi Kalász az első félidő után 2:1-re vezetett a Nagylucskai Kalász otthonában, de egy büntetővel előbb egyenlítettek a hazaiak, majd a 92. percben Bundás József góljával megszerezték a győzelmet (3:2).

A megyei bajnokságban 3:1-es győzelemmel folytatta hazai pályán a Nagyszőlősi FC, akik ezúttal Polena gárdáját gyűrték le. A listavezető Huszti FC ennél is simább, 4:0-s győzelmet aratott a negyedik helyre visszacsúszó Irhóci FC ellen.

A megyei másodosztály keleti csoportjában rangadót nyert Kőrösmezőn a Viski FC, mely Barna Dániel és Roszoha Miklós góljaival 2:0-s diadalt aratott a Hoverla vendégeként. Mivel az Aknaszlatinai Máramaros Szilágyi György és Jurij Kuckir góljaival 2:2-es döntetlent játszott hazai pályán a Dombói Kárpáti ellen, így a Taracvízi Avangardot 4:1-re kiütő Técsői FC vette át a vezetést a tabellán.

Ungvári járási labdarúgó-bajnokság, 5. forduló:

Botfalvai FC–Ároki FC 1:2

Nagydobronyi FC–Nagylázi FC 2:1

Őrdarmai FC–Kereknyei Olimpik 2:1

Nagygejőci FC–Baranyai FC 1:1

A bajnokság állása: 1. Ároki FC 13 pont, 2. Kereknyei Olimpik 12, 3. Őrdarmai FC 10, 4. Nagydobronyi FC 7, (…) 7. Nagygejőci FC 2, 8. Nagylázi FC 1.

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 7. forduló:

Ignéci FC–Derceni FC 2:1

Nagylucskai Kalász–Beregrákosi Kalász 3:2

Romocsfalvai FC–Felsőkerepeci Kárpáti 0:4

Kölcsényi FC–Makarjai FC 2:1

A bajnokság állása: 1. Felsőkerepeci Kárpáti 15 p., 2. Nagylucskai Kalász 13 p., (…) 6. Beregrákosi Kalász 9, (…) 8. Derceni FC 3, 9. Romocsfalvai FC 3.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Nagyszőlősi FC–Polenai FC 3:1

Huszti FC–Irhóci FC 4:0

Rahói Kárpáti–Ilosvai Buzsora 2:2

Medea (Onokivci)–Ungvári Sportiskola 8:0

A bajnokság élmezőnye: 1. Huszti FC 16 p., 2. Nagyszőlősi FC 14 p., 3. Ilosvai Buzsora 10 p.

Megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Keleti csoport:

Kőrösmezei Hóvár–Viski FC 0:2

Taracvízi Avangard–Técsői FC 1:4

Úrmezei FC–Nagybocskói Jalinka 3:0

Aknaszlatinai Máramaros–Dombói Kárpáti 2:2

A bajnokság élmezőnye: 1. Técsői FC 13 p., 2. Aknaszlatina 13 p., 3. Viski FC 10 p.

Kopasz Gyula

