Vb-2026: a kieséses szakasz eredményei és további menetrendje

Kárpátalja.ma Sport

A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának eredményei és további programja:

A nyolcaddöntőbe jutásért:

Mexikó-Ecuador 2-0 (2-0)

korábban:

Franciaország-Svédország 3-0 (1-0)

Norvégia-Elefántcsontpart 2-1 (1-0)

hétfőn játszották:

Marokkó-Hollandia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 3-2

Paraguay-Németország 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-3

Brazília-Japán 2-1 (0-1)

vasárnap játszották:

Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 1-0 (0-0)

később:

Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00

Belgium-Szenegál, Seattle 22.00

A további program:

július 2., csütörtök:

Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00

Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00

július 3., péntek:

Portugália-Horvátország, Toronto 1.00

Svájc-Algéria, Vancouver 5.00

Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00

július 4., szombat:

Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00

Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30

nyolcaddöntő:

július 4., szombat:

Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)

Paraguay-Franciaország, Philadelphia 23.00 (2.)

július 5., vasárnap:

Brazília-Norvégia, New York 22.00 (3.)

július 6., hétfő:

Mexikó – Anglia/Kongói DK, Mexikóváros 2.00 (4.)

Portugália/Horvátország – Spanyolország/Ausztria, Dallas 21.00 (5.)

július 7., kedd:

Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina – Belgium/Szenegál, Seattle 2.00 (6.)

Argentína/Zöld-foki Köztársaság – Ausztrália/Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)

Svájc/Algéria – Kolumbia/Ghána, Vancouver 22.00 (8.)

negyeddöntő:

július 9., csütörtök:

2. nyolcaddöntő győztese-1. nyolcaddöntő győztese, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

5. nyolcaddöntő győztese-6. nyolcaddöntő győztese, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

3. nyolcaddöntő győztese-4. nyolcaddöntő győztese, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

7. nyolcaddöntő győztese-8. nyolcaddöntő győztese, Kansas City 3.00 (4.)

elődöntő:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00

MTI

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