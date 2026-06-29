Vb-2026: a kieséses szakasz menetrendje
A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának menetrendje:
A nyolcaddöntőbe jutásért:
Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 1-0
A további program:
június 29., hétfő:
Brazília-Japán, Houston 19.00
Németország-Paraguay, Boston 22.30
június 30., kedd:
Hollandia-Marokkó, Monterrey 3.00
Elefántcsontpart-Norvégia, Dallas 19.00
Franciaország-Svédország, New York 23.00
július 1., szerda:
Mexikó-Ecuador, Mexikóváros 3.00
Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00
Belgium-Szenegál, Seattle 22.00
július 2., csütörtök:
Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00
Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00
július 3., péntek:
Portugália-Horvátország, Toronto 1.00
Svájc-Algéria, Vancouver 5.00
Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00
július 4., szombat:
Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00
Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30
nyolcaddöntő:
július 4., szombat:
Kanada – Hollandia/Marokkó, Houston 19.00 (1.)
Németország/Paraguay – Franciaország/Svédország, Philadelphia 23.00 (2.)
július 5., vasárnap:
Brazília/Japán – Elefántcsontpart/Norvégia, New York 22.00 (3.)
július 6., hétfő:
Mexikó/Ecuador – Anglia/Kongói DK, Mexikóváros 2.00 (4.)
Portugália/Horvátország – Spanyolország/Ausztria, Dallas 21.00 (5.)
július 7., kedd:
Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina – Belgium/Szenegál, Seattle 2.00 (6.)
Argentína/Zöld-foki Köztársaság – Ausztrália/Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)
Svájc/Algéria – Kolumbia/Ghána, Vancouver 22.00 (8.)
negyeddöntő:
július 9., csütörtök:
2. nyolcaddöntő győztese-1. nyolcaddöntő győztese, Boston 22.00 (1.)
július 10., péntek:
5. nyolcaddöntő győztese-6. nyolcaddöntő győztese, Los Angeles 21.00 (2.)
július 11., szombat:
3. nyolcaddöntő győztese-4. nyolcaddöntő győztese, Miami 23.00 (3.)
július 12., vasárnap:
7. nyolcaddöntő győztese-8. nyolcaddöntő győztese, Kansas City 3.00 (4.)
elődöntő:
július 14., kedd:
1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00
július 15., szerda:
3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00
bronzmérkőzés:
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
döntő:
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei, New York 21.00
MTI