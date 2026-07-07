Vb-2026 – A nyolcaddöntő eredményei és további menetrendje
A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja:
Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1)
korábban:
Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0)
vasárnap játszották:
Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)
Norvégia-Brazília 2-1 (0-0)
szombaton játszották:
Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)
Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)
július 7., kedd:
Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00
Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00
negyeddöntő:
július 9., csütörtök:
Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)
július 10., péntek:
Spanyolország-Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)
július 11., szombat:
Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)
július 12., vasárnap:
Argentína/Egyiptom – Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)
elődöntő:
július 14., kedd:
1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00
július 15., szerda:
3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00
bronzmérkőzés:
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
döntő:
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei, New York 21.00
Forrás: MTI