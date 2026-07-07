Vb-2026 – A nyolcaddöntő eredményei és további menetrendje

Kárpátalja.ma Sport

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja:

Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1)

korábban:

Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0)

vasárnap játszották:

Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)

Norvégia-Brazília 2-1 (0-0)

szombaton játszották:

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

július 7., kedd:

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00

negyeddöntő:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

Spanyolország-Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

Argentína/Egyiptom – Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)

elődöntő:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00

Forrás: MTI

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