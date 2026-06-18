Vb-2026: a triplázó Messi beérte Klosét az örökrangsor élén
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.
A hatodik vb-jén szereplő argentin támadó megelőzte a brazil Ronaldót (15), illetve a német Gerd Müllert és a francia Kylian Mbappét (14-14), utóbbi ugyanezen a játéknapon duplázott Szenegál ellen.
Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő nyolcadik helyet foglalja el ebben a rangsorban.
A góllövő örökranglista:
1. Miroslav Klose (német, 2002-2014) és
Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 16-16 gól
3. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15
4. Gerd Müller (német, 1970-1974) és
Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14
6. Just Fontaine (francia, 1958) 13
7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12
8. KOCSIS SÁNDOR (1954) és
Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11
10. Helmut Rahn (német, 1954-1958)
Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),
Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),
Gary Lineker (angol, 1986-1990),
Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és
Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10
MTI