A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.

A hatodik vb-jén szereplő argentin támadó megelőzte a brazil Ronaldót (15), illetve a német Gerd Müllert és a francia Kylian Mbappét (14-14), utóbbi ugyanezen a játéknapon duplázott Szenegál ellen.

Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő nyolcadik helyet foglalja el ebben a rangsorban.

A góllövő örökranglista:

1. Miroslav Klose (német, 2002-2014) és

Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 16-16 gól

3. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

4. Gerd Müller (német, 1970-1974) és

Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14

6. Just Fontaine (francia, 1958) 13

7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

8. KOCSIS SÁNDOR (1954) és

Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

10. Helmut Rahn (német, 1954-1958)

Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),

Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Gary Lineker (angol, 1986-1990),

Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és

Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10

MTI

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