Vb-2026 – Argentína kétgólos hátrányból fordítva győzte le Egyiptomot

A címvédő argentin válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság Atlantában rendezett nyolcaddöntőjében.

Továbbra is csak egy afrikai csapat nyert világbajnokságon az argentin válogatott ellen, még az 1990-es olaszországi torna nyitómérkőzésén Kamerun győzte le az akkor szintén címvédő dél-amerikaiakat.

Lionel Messi nyolcadszor rúghatott tizenegyest világbajnokságon, és negyedszer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi büntetőt.

A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból.

Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától a Svájc-Kolumbia párharc győztesével játszik Kansas Cityben.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Argentína-Egyiptom 3-2 (0-1)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 68 239 néző, v.: Francois Letexier (francia)

gólszerzők: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (92.), illetve Ibrahim (15.), Ziko (67.)

sárga lap: Sobeir (93.), Fathi (93.), Attia (98.), Hasszan (99.)

Argentína:

E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 95.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 95.)

Egyiptom:

Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 96.), Attia – Hasszan (Trezeguet, 74.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah

Feszült hangulatban, néhány alattomos szabálytalansággal indult a mérkőzés, majd némileg váratlanul az egyiptomi csapat megszerezte a vezetést.

A jobb oldalról érkező labdát Jasszer Ibrahim szépen fejelte a kapuba.

Úgy tetszett, sokáig nem örülhet az észak-afrikai együttes, mert Haisszen Hasszan szabálytalanságának következtében tizenegyeshez jutott a címvédő. Lionel Messi lövését azonban Mosztafa Sobeir hárította, így pedig a nyolcszoros aranylabdás az Algéria elleni csoportmérkőzés után újabb büntetőt hibázott

A csapatkapitány gyorsan próbált javítani, és a 31. percben majd’ harminc méterről végzett el szabadrúgást, csavarása után a labda a jobb kapufáról vágódott oldalra. Közben Alexis Mac Allister is közel állt a gólszerzéshez, de hétméteres fejesénél Sobeir újabb bravúros védéssel őrizte meg csapata előnyét. Sőt a hajrában még nagyobb helyzetben mentette meg kapuját a góltól, Julián Álvarez lőhetett ugyanis nyolc méterről, középről, de Sobeir kipaskolta a bal alsó sarok irányába tartó labdát.

A második félidő is egyiptomi góllal indult, de a VAR-ellenőrzést követően kiderült, hogy az ellentámadás indítása előtt Marvan Attia szabálytalankodott Lisandro Martínezzel szemben, így középkezdés helyett argentin szabadrúgással folytatódott a játék. A címvédő az ivószünet előtt is hatalmas mezőnyfölényben futballozott, ellenfele a felezővonalat is csak elvétve lépte át, és az érvénytelenített találaton kívül jobbára inkább védekezett.

A 67. percben aztán egy argentin szöglet után mégis kontatámadást indított, amelynek végén Mosztafa Ziko kettőre növelte az előnyt.

Érett ugyan a meglepetés, de Argentína fokozta a nyomást, az egyiptomiak pedig látványosan fáradtak, a címvédő pedig a 79. és a 92. perc között három gólt szerezve fordított. A második találatot Messi érte el, aki így már 21 találatnál tart a világbajnokságokon.

Forrás: MTI

Forrás: Getty Images

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