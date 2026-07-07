Vb-2026 – Nyolcaddöntő: Spanyolország-Portugália 1-0

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Cristiano Ronaldo 27. vb-mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örökrangsorban.

Unai Simón, a spanyol válogatott 29 éves kapusa ezen a vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A négy évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat.

A spanyol válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától az Egyesült Államok-Belgium párharc győztesével játszik Los Angelesben.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0)

Dallas, AT&T Stadion, 70 649 néző, v.: Anthony Taylor (angol)

gólszerző: Merino (91.)

sárga lap: F. Torres (98.), illetve B. Silva (89.), Veiga (94.)

SPANYOLORSZÁG:

Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Ruiz, 85.), Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Iglesias, 97.)

PORTUGÁLIA:

D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Dias, R. Veiga, Mendes (Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (Leao, 71.) – C. Ronaldo

Spanyol lehetőségekkel indult a találkozó, Mikel Oyarzabal két helyzete közül az egyiknél Diogo Costa védett, a másiknál a Real Sociedad támadója 11 méterről, középről lőtt a kapu mellé.

Később a portugál kapus további két védéssel akadályozta meg, hogy megváltozzon az eredmény:

Lamine Yamal a tizenhatos jobb oldali sarkától csavart, de Diogo Costa kiütötte a labdát, amely Álex Baena elé pattant, aki ezúttal a kapu bal oldalát vette célba, de a kapus ezt a lehetőséget is hárította.

Mindeközben a másik oldalon Cristiano Ronaldo közeli lövése jelentett veszélyt, de a szöget jól záró Unai Simónról szögletre pattant a játékszer.

A folytatásban is a spanyolok támadtak többet, de a betömörülő portugál védelmet egyre nehezebben játszották át.

A játékrész hajrájában kissé kiszabadult a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes, és előbb Ronaldo visszahúzós emelésénél vetődött látványosat Simón, majd Nuno Mendes lövése után a menteni akaró Pedro Porro lábáról pattant a lécre a labda.

Fordulás után jobbára a két tizenhatos között zajlott a játék, helyzetekig ezúttal nem jutottak a csapatok, az első lehetőségre a 65. percig kellett várni, de Baena távoli próbálkozását követően Diogo Costa védett, miként nyolc perccel később Yamal szabadrúgásánál is.

Visszaesett az iram, de a váratlan tempóváltásokkal, gyorsításokkal nem fulladt unalomba a találkozó.

A portugálok érezhetően elégedettek lettek volna a döntetlennel és a hosszabbítással, de a 91. percben Mikel Merino góljával a spanyolok megnyerték a mérkőzést.

Forrás: MTI

(Fotó: Omar Aziz / Reuters)

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