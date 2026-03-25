Vb-pótselejtezők: Ukrajna Svédország ellen lép pályára

Az európai pótselejtezők legnagyobb kérdése, hogy a négyszeres aranyérmes olasz labdarúgó-válogatott harmadjára sikerrel veszi-e a pótvizsgát és 2014 után ismét kijut-e a világbajnokságra.

A Squadra Azzurra a csütörtöki elődöntők során az északír csapatot látja vendégül Bergamóban, s bár a papírforma mindenképpen mellette szól, a sportág előző két csúcseseményének pótselejtezője megmutatta, hogy ez korántsem ér kijutást. Az olaszok nyolc éve a svédekkel szemben maradtak alul 1-0-s összesítéssel, négy esztendeje pedig már az elődöntőben kikaptak Észak-Macedóniától, ráadásul hazai pályán. Amennyiben Gennaro Gattuso szövetségi kapitány tanítványai ezúttal sikerrel veszik az első kört, akkor öt nappal később a walesi-bosnyák párharc továbbjutójához látogatnak a vb-részvételről döntő fináléra.

A másik három ágról még Törökország tűnik egyértelmű esélyesnek az elmúlt évek eredményei alapján, kiváltképpen annak fényében, hogy elsőként hazai pályán léphet pályára Románia ellen, utána pedig – siker esetén – a szlovák-koszovói meccs győztesével találkozna idegenben. A D ágon nagy meglepetés lenne, ha nem cseh-dán döntőt rendeznének, mert mindkét gárda hazai pályán szerepel az elődöntőben két gyengébbnek tartott rivális, a pótselejtezőt a magyarok előtt kiharcoló írek, illetve Észak-Macedónia ellen.

A legkiegyensúlyozottabb négyesben előbb ukrán-svéd és lengyel-albán párharcra kerül sor, majd előbbi győztese fogadja utóbbi továbbjutóját. Az ukránok Valenciában játsszák az első meccset és diadaluk esetén a másodikat is.

A kijutásról döntő finálékat kedden rendezik.

Az interkontinentális pótselejtező döntőbe jutásért kiírt két találkozója magyar idő szerint már péntekre csúszik: előbb Bolívia és Suriname, majd Új-Kaledónia és Jamaica csap össze egymással Mexikóban. Előbbi győztese Irak, utóbbi a Kongói DK válogatottjával küzdhet meg a vb-részvételért.

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntő (csütörtök):

A ág:

Olaszország – Észak-Írország, Bergamo 20.45

Wales – Bosznia-Hercegovina, Cardiff 20.45

B ág:

Ukrajna-Svédország, Valencia 20.45

Lengyelország-Albánia, Varsó 20.45

C ág:

Törökország-Románia, Isztambul 20.45

Szlovákia-Koszovó, Pozsony 20.45

D ág:

Dánia – Észak-Macedónia, Koppenhága 20.45

Csehország-Írország, Prága 20.45

Interkontinentális vb-pótselejtező, döntőbe jutásért (péntek):

Bolívia-Suriname, Guadalupe 0.00

Új-Kaledónia – Jamaica, Zapopan 3.00

Forrás: MTI