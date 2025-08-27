Világbajnoki selejtező: megvan az ukrán keret

Szerhij Rebrov, az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a 2026-os világbajnokság selejtezőjére készülő keretet. A világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint az ukrán csapat szeptember 5-én a francia válogatottal mérkőzik meg Wrocławban, majd szeptember 9-én Bakuban Azerbajdzsán ellen lép pályára.

A szövetségi kapitány 25 játékost hívott meg az alapkeretbe, további hatan kerültek a tartaléklistára. Két teljesen új arc is lehetőséget kap: Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev) hátvéd és Oleg Ocsereþtyko (Sahtar Doneck) középpályás.

Az alapkeret tagjai:

Kapusok: Andrij Lunin (Real Madrid), Anatolij Trubin (Benfica), Dmytro Riznyik (Sahtar Doneck).

Védők: Illja Zabarni (Paris Saint-Germain), Olekszandr Szvatok (Austin FC), Valerij Bondar, Mikola Matvijenko, Juhim Konoplja (mind Sahtar Doneck), Tarasz Mihavko, Olekszandr Timcsik (mind Dinamo Kijev), Vitalij Mikolenko (Everton).

Középpályások: Olekszandr Zincsenko (Arsenal), Jegor Jarmoljuk (Brentford), Ivan Kaljuzsnyij (Metalist 1925), Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Oleg Ocsereþtyko, Heorhij Szudakov, Artem Bondarenko (mind Sahtar Doneck), Olekszij Huculjak, Olekszandr Nazarenko (mind Polisszja Zsitomir), Viktor Csigankov (Girona), Olekszandr Zubkov (Trabzonspor).

Támadók: Roman Jaremcsuk (Olimpiakosz), Artem Dovbik (AS Roma), Vlagyiszlav Vanat (Dinamo Kijev).

Tartaléklista:

Heorhij Buscsan (Al-Shabab), Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja Zsitomir), Jevhen Cseberko (Columbus Crew), Olekszandr Pihaljonok, Volodimir Brazsko, Nazar Volosin (mind Dinamo Kijev).

A válogatott szeptember 1-jén kezdi meg a felkészülést Poznan közelében, majd szeptember 4-én Wrocławba utazik. Itt szeptember 5-én a Tarczyński Arénában fogadják a franciákat.

Ukrajna a D csoportban szerepel Franciaország, Azerbajdzsán és Izland ellen. A selejtezők november 16-áig tartanak. A csoportelsők automatikusan kijutnak a világbajnokságra, a második helyezettek pedig pótselejtezőn küzdenek majd a résztvételért 2026 márciusában.

A 2026-os torna új lebonyolítási rendszerben zajlik, először 48 csapattal a korábbi 32 helyett, ezzel a világbajnokság minden idők leghosszabb sorozatává válik.

Kárpátalja.ma

Fotó: Dan Balasov