Vívó Eb – Ötödik Ukrajna az éremtáblázaton
Egy-egy első, illetve második és két harmadik hellyel harmadikként végzett a magyar válogatott a franciaországi Antonyban rendezett vívó Európa-bajnokság éremtáblázatán.
Győzött – címét megvédve – a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi kardegyüttes, második lett a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma alkotta női párbajtőrcsapat, illetve a dobogó alsó fokára állhatott fel egyéniben Szatmári és Muhari.
ARANY EZÜST BRONZ
Olaszország 4 1 2
Franciaország 3 5 2
Magyarország 1 1 2
Oroszország 1 1 2
Ukrajna 1 – 4
Spanyolország 1 – 1
Észtország 1 – –
Lengyelország – 1 1
Románia – 1 1
Izrael – 1 –
Németország – 1 1
Belgium – – 1
Dánia – – 1
Forrás: MTI
Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI
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