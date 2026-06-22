Vívó Eb – Ötödik Ukrajna az éremtáblázaton

Egy-egy első, illetve második és két harmadik hellyel harmadikként végzett a magyar válogatott a franciaországi Antonyban rendezett vívó Európa-bajnokság éremtáblázatán.

Győzött – címét megvédve – a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi kardegyüttes, második lett a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma alkotta női párbajtőrcsapat, illetve a dobogó alsó fokára állhatott fel egyéniben Szatmári és Muhari.

ARANY EZÜST BRONZ

Olaszország 4 1 2

Franciaország 3 5 2

Magyarország 1 1 2

Oroszország 1 1 2

Ukrajna 1 – 4

Spanyolország 1 – 1

Észtország 1 – –

Lengyelország – 1 1

Románia – 1 1

Izrael – 1 –

Németország – 1 1

Belgium – – 1

Dánia – – 1

Forrás: MTI

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

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