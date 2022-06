Vizes vb 2022: nyolcaddöntős a magyar női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 11:7-re legyőzte Kanadát a budapesti vizes világbajnokságon, így a csoportkör utolsó meccsét megnyerve másodikként jutott tovább az A jelű négyesből. A legjobb nyolc közé jutásért a B csoport harmadikja, Argentína vár Bíró Attila tanítványaira, akik Hollandiától 23, az USA-tól pedig 20 gólos vereséget szenvedtek a csoportkörben, tehát a magyar csapat a találkozó egyértelmű esélyese.

Az első félidőben a magyar lányok jól védekeztek, és erre alapozva rendre vezettek egy-két góllal, a nagyszünetben viszont már csak egyetlen találat választotta el a feleket, mint két nappal azelőtt, az olaszok elleni csoportrangadón. Ezzel a kanadaiak lehettek elégedettebbek, akik kizárólag azért tudtak a magyar válogatott nyomában maradni, mert a magyar együttes tagjai kicsit pontatlanul lőttek és passzoltak. A harmadik negyedben aztán változott a játék képe, és elhúzott Bíró Attila együttese: előbb Keszthelyi-Nagy Rita vágott be egy emberelőnyt, majd Szilágyi Dorottya talált be akcióból, szinte ugyanonnan. Újabb magyar emberelőny és újabb magyar gól következett, ismét a csapatkapitány, Keszthelyi-Nagy volt eredményes. Pillanatok alatt lett 5:4-ről 8:4, David Paradelo el is lőtte az első időkérését, ugyanis a térfélcsere után csak egy csapat tartózkodott a medencében, és az nem az övé volt. Magyari Alda azonban ismét védett, és amikor ismét emberelőnybe került a magyar együttes, Bíró Attila is időt kért, mivel látta, hogy végleg meg lehet roppantani az ellenfelet. A hatalmasat játszó Keszthelyi-Nagy belőtte saját maga negyedik gólját, 9:4-nél pedig minden lényeges kérdés eldőlt, másfél negyeddel a találkozó vége előtt. Az utolsó nyolc percet Vályi Vanda gólja nyitotta, majd a kanadaiak megtörték a tizenkét perces gólcsendjüket. Ezt követően sorozatban háromszor betaláltak, de ez már nem változtatott a lényegen. A magyar válogatott 11:7-re győzött, ezzel megszerezte a csoport második helyét, ami azért volt fontos, hogy ha már az első helyet nem tudták megszerezni, és muszáj nyolcaddöntőt játszani, akkor legalább a lehető legkönnyebb ellenfél következzen.

Vasárnap 18.30-kor az argentinokkal találkozik Bíró Attila együttese, a borítékolható győzelem után a negyeddöntőben az ausztrálok következhetnek. Az argentin válogatott a szintén halovány teljesítményt nyújtó Dél-Afrikai Köztársaság egygólos legyőzésével harcolta ki a továbbjutást, a dél-amerikaiak 2 pontot szereztek, és 16:58-as lett a gólarányuk a B csoportban.

Vizes vb, vízilabda, 3. forduló:

A csoport: Magyarország–Kanada 11:7

Olaszország–Kolumbia 31:5

A csoport végeredménye: 1. Olaszország 5 pont (48:21), 2. Magyarország 4 pont (55:21), 3. Kanada 3 pont (36:20), 4. Kolumbia 0 pont (11:88).

A nyolcaddöntőben:

Magyarország–Argentína

Kazahsztán–Spanyolország

Kanada–Hollandia

Új-Zéland–Franciaország

