Vízilabda: az Újbuda legyőzésével Eurokupa-győztes a Szolnok

A Szolnoki Dózsa nyerte meg a férfi vízilabda Eurokupa 2020–2021-es kiírását, miután a magyar házidöntő visszavágójának szétlövésében legyőzte az OSC Újbudát.

A két magyar csapat vívta finálé budapesti felvonására a szolnokiak háromgólos előnnyel érkeztek, miután az első meccset 14:11-re megnyerték. A mérkőzés első két gólját a szolnokiak szerezték, az OSC még az első negyedben egyenlített, majd a negyedik negyed utolsó három gólját lőve ledolgozta összesítésbeli hátrányát, így a trófea sorsa ötméteresekkel dőlt el: a szolnokiak első három lövője betalált, az OSC első három lövője viszont nem tudott túljárni a vendégkaput őrző Nagy Viktor eszén.

A hazaiak folyamatosan futottak az eredmény után, de azt legalább sikerrel tették. A tényt, hogy mekkora harc zajlott a medencében, jól példázza, hogy Hárai Balázs egy ízben úgy jött ki cserére, hogy a sapkájáról hiányzott az egyik fülvédő, ami valamelyik szolnoki bekk markában maradhatott egyik csatájuk után. Az OSC mindössze egyszer vezetett az első félidőben, akkor sem sokáig, Erdélyi Balázs ugyanis méltó ellenfélre talált Konarik Ákos személyében a gólpárbajban. A térfélcsere 5:5-ös döntetlennél jöhetett, és az első két negyed egyértelműen a szolnokiak szája íze szerint alakult. Lényegében a harmadik is, hiszen hiába vette át a vezetést az újbudai együttes, a vendégek mindig azonnal egyenlítettek. A küzdelem fokozódott, az OSC balkezese, Burián Gergely például vérző arccal úszott ki a medencéből, de a játékvezetőknek fogalmuk sem volt arról, mi történt. Az utolsó negyed előtt 7:7 volt az állás, vagyis a Szolnok őrizte az első mérkőzésen kiharcolt háromgólos előnyét. A hazaiak először vezettek kettővel, így összesítésben már csak egy gól volt a két csapat között. A szolnokiak is kihagytak egy fórt, ekkor pedig Hárai Balázs villant: az újbudai center lábbal húzott magának oda egy bejátszást, majd befordulva akciógólt lőtt (11:8). A rendes játékidőben nem született döntés, így jöhetett a szétlövés. A szolnokiak mindhárom ötösüket belőtték, a magyar válogatott remek formában védő kapusa, Nagy Viktor pedig mindhárom újbudai ötméterest kivédte. A mérkőzés után a vendégek ünnepelhettek, de a hazaiak sem szégyenkezhetnek, mivel a második számú európai kupasorozat ezüstérmesei lettek, ami a magyar vízilabda erejét is jelzi. Az első számú kupasorozat, a Bajnokok Ligája jelenleg a negyeddöntőknél tart, ahol csoportgyőztesként szerepel a BL-címvédő Ferencvárosi TC.

Férfi vízilabda Eurokupa, döntő, visszavágó:

OSC Újbuda–Szolnoki Dózsa 11:8 (az első mérkőzésen 11:14), ötméteresekkel 0:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma