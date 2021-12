Vízilabda Európai Szuperkupa: a Pro Recco lelépte a Szolnokot

Tizenegy góllal nyert a Pro Recco a Szolnok ellen az európai Szuperkupa-mérkőzésen, a teljesen kifáradt Dózsa nem tudott szoros meccset játszani a Bajnokok Ligája címvédője ellen.

A Szolnoki Dózsa nem tudta megismételni az elmúlt hetekben mutatott jó játékát, és a tűz is hiányzott a csapatból. A magyar csapat erőltetett menetben van, szombaton például még az OSC ellen vívtak bajnoki rangadót, ahol szoros mérkőzésen vereséget szenvedtek (8:9). Múlt héten a Bajnokok Ligájában az olasz sztárcsapat is összecsapott az OSC Újbudával, és nagyon sima, 14:8-as győzelmet arattak a csoportkörben. A Pro Recco utoljára május 26-án szenvedett vereséget (11:10-re a Brescia ellen), azóta pedig tizenkilenc győzelmet arattak. A magyar csapatok ellen egyébként jól megy az olaszoknak: a BL-döntőben a Ferencvárost is legyőzték 9:6-ra. Ami a Szuperkupákat illeti, 2020-ban elmaradt, viszont azelőtt kétszer a Ferencváros hódította el (2018 és 2019).

A hétfő esti mérkőzésen végig simán vezetett a Pro Recco, és az utolsó negyed előtt 10:3 állt az eredményjelzőn. A tíz kapott gól a Recco ellen teljesen vállalható volt, a három lőtt viszont bárki ellen borzasztóan kevés. Ráadásul ezt csak eggyel sikerült megtoldani a negyedik szakaszban, míg a Recco egyáltalán nem vett vissza azután sem, hogy minden kétséget kizáróan eldöntötte a mérkőzést. Ennek az lett az eredménye, hogy tíz góllal, 14:4-re vezettek az olaszok, ami már igencsak csúnyán festett. A vége 15:4 lett, a jól játszó Recco kiütötte az idei utolsó mérkőzésére teljesen elfogyó Szolnokot, ezzel története során hatodszor hódította el az európai Szuperkupát. Az idén is a BL-győztes nyert az Eurokupa-győztes ellen.

Európai Szuperkupa:

Pro Recco (olasz) – Szolnoki Dózsa 15:4

A korábbi döntők:

2019: Ferencvárosi TC – Olympic Marseille (francia) 14:11

2018: Ferencvárosi TC – Olympiakosz Pireusz (görög) 11:9

2017: Szolnoki Dózsa – Ferencvárosi TC 10:8

2016: Dubrovnik (horvát) – Brescia (olasz) 10:4

2015: Pro Recco (olasz) – Posillipo Napoli (olasz) 12:4

2014: Barceloneta (spanyol) – Szpartak Volgográd (orosz) 12:7

2013: Crvena Zvezda (szerb) – Radnicki (szerb) 9:8

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma