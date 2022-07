Zalaegerszegen kapott ki az olasz bajnok AC Milan

A magyar labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényének 8. helyezettje, a ZTE alaposan meglepte a zalaegerszegi felkészülési meccsre utazó olasz bajnok AC Milant: 27 perc alatt háromgólos előnyre tettek szert a Ricardo Moniz által edzett hazaiak. Az olaszok ezután átvették az irányítást, de csak két gólra voltak képesek, így a magyar csapat 3:2-re nyert a hazai közönség nagy örömére. Ezen kívül világszerte rendeztek felkészülési mérkőzéseket: az FC Barcelona Las Vegasban 1:0-ra legyőzte a Real Madridot Raphinha bombagóljával. A debütáló Erling Haaland góljával 1:0-ra nyert a Manchester City a Bayern München ellen Wisconsinban. Orlandóban két londoni klub csapott össze, az Arsenal 4:0-ra verte a Chelsea-t.

Zalaegerszegen már a második percben valósággal felrobbant a zsúfolásig megtelt stadion, amikor Ubochioma Meshack higgadtan zúdította a labdát a Milan kapujába (1:0). A ZTE bátran, harcosan, lendületesen futballozott, Gergényi Bence kisvártatva a kapufát találta el. Az olasz bajnok első helyzetére a 20. percig kellett várni, ekkor Olivier Giroud került a hazai kapu közelébe, ám Kálnoki-Kis Dávid bravúros szereléssel tisztázott a francia válogatott csatár elől. A félidő derekán gólzápor alakult ki, három perc leforgása alatt további két gólt szerzett a házigazda, Mocsi és Tajti révén, míg a Milan jogosan megítélt büntetőből szépített Giroud góljával (3:1). A sorcsere sem tette jobbá a vendégek játékát, sőt a 82. percben a negyedik gólját is megszerezhette volna a ZTE, ám Mike Maignan bravúrral védte Tajti Mátyás bal alsó sarokba tartó labdáját. A 86. percben tovább faragtak a hátrányukon az olaszok az egyre inkább fáradó bal oldali védelem átjátszása után, Rade Krunic látványos mozdulattal rúgott gólt (3:2), de a győzelmet már nem tudták elvenni a zalaiaktól.

Az FC Barcelona amerikai túrájához a hét közepén csatlakozó Xavi kisebb meglepetést keltett azzal, hogy gyakorlatilag a lehető legerősebb összetételben küldte pályára a csapatát. Bekerült a kezdőbe, bemutatkozó mérkőzésén, Robert Lewandowski is, aki mellett Raphinha és Ansu Fati futballozott a támadósorban. A védelem jobb oldalán Ronald Araújo szerepelt Vinícius Júniorral szemben. A Real Madridban debütált Antonio Rüdiger és Aurélien Tchouaméni is. A 27. percben nagyon agresszíven és jól támadott le a Barcelona a királyi gárda tizenhatosának előterében, Éder Militao csúnyán eladta a labdát, amelyet Raphinha húsz méterről hatalmas erővel zúdított a bal felső sarokba. Ez a gól elég is volt a katalánok győzelméhez,

A Bayern München és a Manchester City is erős kezdőcsapattal állt fel a két csapat egyesült államokbeli felkészülési mérkőzésére. Az angoloknál ez volt a nyáron a Borussia Dormundtól érkezett Erling Haaland első mérkőzése. Első góljára nem kellett sokat várni, egy szabadrúgást követően Kevin De Bruyne Jack Grealish elé tette a labdát, aki középre passzolt. Erre érkezett a norvég, és megszerezte a vezetést a Citynek. A találkozón több gól nem született, így Haaland találata döntőnek bizonyult.

Felkészülési mérkőzések:

Zalaegerszegi TE–AC Milan 3:2

FC Barcelona–Real Madrid 1:0

Arsenal London–Chelsea London 4:0

Manchester City–Bayern München 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma