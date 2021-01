101 éve lépett életbe a szesztilalom Amerikában

Pontosan 101 éve, 1920. január 16-án éjféltől lépett életbe az Egyesült Államokban az alkotmány 18. módosítása.

A szesztilalommal betiltották a szeszes italok előállítását, forgalmazását és szállítását, így az elkövetkezendő szűk 13 évben háromféle amerikait lehetett megkülönböztetni: aki törvénytisztelő polgárként lemondott a szeszes italról, aki törvényt sértve gyártotta vagy csempészte, és, aki illegálisan megvette. Utóbbi két csoportba tartozott a társadalom jelentősebb része, és ez a kongresszusban sem volt másképp.

A tiltás kezdetétől fogva az emberek a törvény betartása helyett inkább annak a módját keresték, hogyan lehetne folytatni a szeszes italok fogyasztását, melyre számos kiskaput találtak:

a gyógyszerészek whiskyt írhattak fel gyógyászati ​​célokra, így sok gyógyszertár lett a szeszcsempészek frontvonala;

a iparban megengedett volt az alkohol használata termelési célokra, melynek nagy részét inkább megitták;

a vallási gyülekezetek vásárolhattak alkoholt, amely az egyházi beiratkozások ugrásszerű növekedéséhez vezetett;

sok ember saját otthonában tanulta meg az alkohollepárlás művészetét.

A bűnözők is új módszereket találtak ki annak érdekében, hogy biztosítsák az amerikaiaknak azt, amire vágytak:

a szeszcsempészként alkoholt vittek az országba vagy saját zugfőzdéket nyitottak;

a látszólag becsületes üzletek hátsó szobáiban elszaporodtak az illegális ivók;

szervezett bűnözéssel foglalkozó szindikátusok alakultak a feketepiaci alkoholipar tevékenységének összehangolása érdekében.

Egyedül a munkásosztály tagjai voltak azok, akiket valóban korlátozott a tilalom, mivel az áremelkedés miatt nem tudták megfizetni az illegális italokat.

Annak ellenére, hogy az alkotmánymódosítást a képviselőházban 68 százalékos többséggel, a szenátusban pedig 76 százalékos támogatottsággal fogadták el, nem sok politikus akarta betartani az ezzel járó tilalmat.

A kongresszus azon tagjai, akik alkoholra vágytak a tilalom ideje alatt, a Capitol Hill legnagyobb szeszcsempészéhez, George L. Cassidayhez fordulhattak. Cassiday naponta körülbelül 25 „fuvart” teljesített, miközben szabadon járta a kongresszusi termeket, ahová a helyi rendvédelmi erők a nap bármely órájában beengedték.

Bőr aktatáskájában öt éven át szállította a whiskyt, pancsolt szeszt, a bourbont és gint, sőt politikus barátai révén még saját irodája is volt. 1925-ben, amikor letartóztatták, éppen egy világoszöld kalapban görgetett hat liter whiskey-t a ház egyik tagjának, ezután ragadt rajta „A zöld kalapos férfi” (The man in the green hat) becenév.

Cassiday később azt írta, hogy a kongresszus 80 százalékának segített megsérteni a szesztilalom törvényeit – olvasható a Las Vegas-i Mob Múzeum oldalán.

A szesztilalom Hollywoodot is megihlette. A témában készült legfrissebb és leginkább közkedvelt alkotás a 2012-es Fékezhetetlen című film, Tom Hardy, Shia LaBeouf és Howard Jason Clarke főszereplésével.

Forrás: hirado.hu