„A Borzsa óriása”: 230 kilós harcsa került horogra Kárpátalján

Kárpátalja mindig is híres volt gazdag vízivilágáról és horgászati hagyományairól, de a Borzsa folyóból származó legendás fogás mindmáig a vidék legnagyobb horgászszenzációja – tudatta október 8-án a goloskarpat.info internetes hírportál.

A hatalmas harcsa, amelyet még 1970-ben fogtak ki a Magyarkomját (Veliki Komjati) melletti folyószakaszon, a mai napig megdöbbenti mindazokat, akik hallanak róla.

A korabeli beszámolók szerint a „Borzsa óriásának” nevezett harcsa három méter hosszú volt, és 230 kilogrammot nyomott – ezzel túlszárnyalta egy átlagos barna medve súlyát is.

A szakértők becslése alapján a hal mintegy 36 éves lehetett, ami különösen hosszú életkort jelent egy édesvízi halfaj esetében.

Ez a történelmi fogás nemcsak a helyi halászok körében vált legendává, hanem bekerült a Kárpátalja rekordjai közé is, mint a legnagyobb ember által kifogott édesvízi hal a régióban.

A közönséges harcsa (Silurus glanis) Európa és Ukrajna legnagyobb édesvízi hala, amely akár több méter hosszúra és száz kilogramm fölötti súlyra is megnőhet.

A mai időkben egy 40-50 kilós példány már rendkívüli zsákmánynak számít a kárpátaljai horgászok körében, így a Borzsában kifogott 230 kilós „óriás” valóságos természeti ritkaságnak tekinthető.

A fél évszázaddal ezelőtti fogás arra is emlékeztet, milyen gazdag és tiszta vizek jellemezték egykor Kárpátalja folyóit.

Bár ma már kevesen hisznek hasonló méretű halak létezésében, a helyiek körében tovább él a legenda a „Borzsa óriásáról”, amely egyszer s mindenkorra beírta nevét a vidék történetébe.

A modern halászati körülmények, a vízszennyezés és az élőhelyek változása miatt kevesen számítanak arra, hogy valaha is megismétlődhet egy ilyen fogás.

De ahogy a helyiek mondják: „A Borzsa mélye sok titkot rejt – ki tudja, milyen óriások úsznak még odalent.”

Kárpátlja.ma