A Dédai-tó: megyénk legnagyobb tava, „Kárpátaljai tengere”

Kárpátalja déli részén, közvetlenül a magyar határ mellett található a megye legnagyobb tava, a helyiek által Dédai-tónak nevezett vízfelület.

A tó területe meghaladja az 54 hektárt, mélysége eléri a 16 métert – a helyiek szerint akár a 20 métert is. Jelentős kiterjedése miatt sokan tréfásan „Kárpátalja tengerének” nevezik.

Összehasonlításképpen a Szinevéri-tó területe 7 hektár, mélysége eléri a 24 métert.

Ez az egyedülálló tó egykor homokbánya helyén jött létre, és mára a térség egyik legnépszerűbb turisztikai célpontjává vált. A meleg vizéről, homokos partjairól és kiépített infrastruktúrájáról ismert Dédai-tó igazi vonzerő azok számára, akik a városi nyüzsgéstől távol, természeti környezetben szeretnének pihenni.

A tó története különleges: a szovjet időkben itt működő homokbányát a talajsüllyedések miatt bezárták, mert azok a közeli házakban károkat okoztak. A hatalmas gödör később megtelt vízzel, így alakult ki a ma is látható, festői szépségű tó.

A Dédai-tó mindössze 5 kilométerre fekszik Beregszásztól, amely híres termálfürdőiről és gyógykezeléseiről. Így a látogatók könnyedén kombinálhatják a tóparti strandolást a termálvizes pihenéssel vagy a gyógyászati szolgáltatásokkal.

A tó megközelítése sem bonyolult: a legkényelmesebb útvonal Beregszászon keresztül vezet, amely az M24-es úton könnyen elérhető Ungvárról vagy Munkácsról. Beregszásztól mindössze tízpercnyi autózás vagy busszal való utazás után már a tó partján lehetünk.

A tó partján széles szálláskínálat várja a turistákat, a kényelmes hotelektől a családias hangulatú vendégházakig. A pihenőbázisok saját stranddal, játszóterekkel, pihenőkerttel és grillezőhellyel rendelkeznek.

Az aktív kikapcsolódást kedvelők számára kempingezési lehetőség is adott: sátrazás, bungaló- vagy faházbérlés közvetlenül a vízparton. Ez a sokszínű kínálat lehetővé teszi, hogy minden látogató megtalálja a számára legmegfelelőbb pihenési formát.

A helyiek szerint a Dédai-tó mélyén egy rejtélyes lény él. Egy hatalmas fekete kígyó lapul a vízben, mely óvatlan fürdőzőket zsákmányol, főként éjszaka. A legenda inkább a tó titokzatosságát fokozza, semmint félelmet kelt, hiszen évről évre több turistát vonz a környékre.

Kárpátalja.ma