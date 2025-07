A Földközi-tengeren több veszélyes medúzafaj is előfordul

A tengervíz hőmérsékletének emelkedésével egyre több medúza jelenik meg a Földközi-tengerben – figyelmeztetnek az olasz szakértők. Bár ezek az élőlények az európai vizekben általában nem halálosak, legalább három faj különösen kellemetlen és fájdalmas csípést okozhat, így jobb megfelelő távolságot tartani fürdőzés közben.

Az olasz il Giornale hírportál három medúzafélét gyűjtött össze, melyek nemcsak kellemetlen fájdalommal járó, de akár halálos sebeket is ejthetnek az embereken.

Portugál gálya

Egyedi megjelenése miatt egy kibontott vitorlákkal rendelkező nagy hajóra hasonlít. A portugál gályának (physalia physalis) nevezett medúza, valójában egy úgynevezett szinofor, azaz több, egymással szimbiózisban élő egyed alkotta lebegő csoport. Ennek a vitorlához hasonló, lebegő esernyővel közlekedő kolóniának a csápjai nagyon fájdalmas csípéseket okozhatnak. Bár ritka, de előfordult már, hogy csípése halálosnak bizonyult, például Szardínián.

Világító medúza

Egy másik veszélyes faj a világító medúza (pelagia noctiluca), amely az egyik legelterjedtebb mind a part közelében, mind a nyílt tengeren: körülbelül 10 centiméter átmérőjű rózsaszínes-barna vagy rózsaszín-ibolya esernyővel felszerelve fájdalmas csípéseket is okoz: bőrpírt, duzzanatot, hólyagokat és hosszan tartó fájdalmat, amely akár egy-két hétig is fennállhat. Allergiás reakció esetén légzési nehézségek adódhatnak, emellett pedig viszketés és gyulladás is felléphet.

Szemes kockamedúza

A harmadik a szemes kockamedúza (carybdea marsupialis), amely más földrészeken veszélyes és évente halálos áldozatokat is követel. A Földközi-tengerben élő változat kisebb (3 cm-es testtel és 30 cm hosszú csápokkal) és nem halálos, de csípése rendkívül fájdalmas, égésszerű érzést kelt. A csípés után az érintett területet csak tengervízzel szabad lemosni, a napfényt kerülni kell, utána pedig hideg borogatás vagy alumínium-klorid tartalmú gél használata ajánlott. Tilos édesvízzel öblíteni vagy vakarózni, mivel utóbbi további méreganyagok felszabadulását válthatja ki. Szintén nem javasolt alkohol, ecet vagy más házi „csodaszerek” (pl. vizelet) használata, kivéve ha pontosan ismert a medúza faja – figyelmeztet az olasz egészségügyi intézet (ISS).

Forrás: hirado.hu

Fotó: Illusztráció