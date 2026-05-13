A KMNE Édesanyák Hete programsorozata Nagyszőlősön

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület idén is gazdag és színes programsorozattal köszönti az édesanyákat. A rendezvények több helyszínen zajlanak. Az egyesület számára kiemelten fontos, hogy a nagycsaládos édesanyák ne csupán elismerést kapjanak, hanem lehetőségük nyíljon a kikapcsolódásra, feltöltődésre és a közös élmények megélésére is.

Az Édesanyák Hete évről évre egyre változatosabb programkínálattal várja a résztvevőket: az előadással egybekötött vacsorák mellett idén fitneszfoglalkozások, wellnessprogramok, gyalogtúrák és kézműves foglalkozások is helyet kapnak.

Május 11-én az anyukák egy közös fürdőzésen vehettek részt Nagyszőlősön. A jelenlévőket Csirpák Viktória köszöntötte, aki kellemes időtöltést és testi-lelki feltöltődést kívánt az édesanyák számára.

A programsorozat május 12-én folytatódott, Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnöke üdvözölte a több mint száz résztvevő hölgyet. Beszédében hangsúlyozta az édesanyák pótolhatatlan szerepét, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az anyaság mellett fontos megőrizni a női identitást, és időt szánni önmagukra is.

Az est vendége Halász-Balog Zita református lelkész és mentálhigiénés szakember volt, aki A nő mint Isten emberi testbe öltöztetett napfénye címmel tartott interaktív előadást. Az előadás középpontjában a női lét, az önazonosság és az öngondoskodás állt. A szakember rámutatott arra, hogy a nők gyakran hajlamosak saját igényeiket háttérbe szorítani családjuk érdekében, miközben lelki egyensúlyuk megőrzése ugyanolyan fontos.

Az interaktív alkalom során a résztvevők írásban is megfogalmazhatták gondolataikat és érzéseiket. Halász-Balog Zita kiemelte: az írás segíthet abban, hogy az ember tudatosabban szembenézzen belső érzéseivel, és könnyebben feldolgozza a nehézségeket. Mint fogalmazott, a papírra vetett gondolatok sokszor a lelki megkönnyebbülés és a belső gyógyulás első lépéseit jelenthetik.

Az est jó hangulatban telt, a résztvevő édesanyák tartalmas beszélgetésekkel, közös élményekkel és lelki feltöltődéssel gazdagodva térhettek haza családjaikhoz.

Bocskor Zita

